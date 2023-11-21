Словацкие перевозчики заблокировали движение грузовиков на границе с Украиной

Союз перевозчиков Словакии начал забастовку на украинско-словацкой границе, в результате чего было заблокировано движение грузовиков через пункт пропуска "Вишнее Немецкое". Об этом сообщает Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.

"На территории Словакии перевозчики блокируют движение грузового автотранспорта через пункт пропуска "Вишне Немецкое". По информации от Пограничной полиции Словацкой Республики, сегодня с 13:30 началось блокирование движения грузовиков, двигающихся в направлении словацкого пункта пропуска "Вишне Немецкое", смежном с украинским пунктом пропуска "Ужгород", - говорится в сообщении.

Согласно ему, мероприятие по блокированию грузовиков на украино-словацкой границе инициировал и проводит Союз перевозчиков Словакии. О сроках блокировки пока неизвестно.

По состоянию на 14:30, территории Словакии перед пунктом пропуска "Вишнее Немецкое" в направлении Украины находилось около 300 грузовиков. В то же время пропуск легковых автомобилей и автобусов осуществлялся в штатном режиме.

Словацкие перевозчики присоединились к забастовке польских коллег

Польские перевозчики 6 ноября начали забастовку на границе с Украиной, в результате чего была заблокирована работа нескольких пограничных переходов на украинско-польской границе: КПП "Корчева - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин". Протестуя требуют возвращения разрешительной системы пропуска украинских перевозчиков в Польшу, действовавшую до заключения соглашения о "транспортном безвизе" с ЕС. Действие документа продлено до конца июня 2024 года.

19 ноября на границе с Польшей образовалась огромная пробка в почти 3000 грузовиков. В то же время, Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры совместно с профильными ассоциациями и перевозчиками создало Штаб помощи украинским водителям. Ключевая задача штаба – обеспечить людей едой, питьевой водой, медикаментами и горючим.

Вместе с этим из-за сложной ситуации на украинско-польской границе возникла сложная ситуация с пропуском в Украину гуманитарных грузов и горючего. По сообщениям в СМИ , польские пограничники не пропускают в Украину грузовики, перевозящие гуманитарную помощь от Красного Креста. Кроме того, цистерны с нефтепродуктами, газом и другими опасными веществами остановлены и находятся на переполненных паркингах и обочинах дорог.

Из-за сложной ситуации на границе в стране также возникла проблема с поставками горючего автотранспортом, которая наиболее остро ощущается на рынке автогаза. Поэтому на прошлой неделе (13-19 ноября) на рынке даже возник точечный дефицит этого вида горючего .

Как писало словацкое издание Pravda, о намерениях присоединиться к польским коллегам Союз автоперевозчиков Словакии (UNAS) заявил еще 13 ноября. Требования UNAS такие же как и у поляков, а именно отмена транспортного безвиза и возврат к разрешительной системе. В то же время в Министерстве транспорта Словакии, похоже, также пытаются инициировать пересмотр Транспортного безвиза.

"В настоящее время во всем Европейском Союзе существует соглашение о том, что разрешения не нужны до 30 июня 2024 года. В начале декабря в Брюсселе состоится заседание Совета министров, где министр транспорта предложит пересмотреть это решение. Массовое увеличение количества перевозок на территории Евросоюза украинскими перевозчиками происходит за счет европейских перевозчиков, что негативно влияет на экономику Евросоюза", – цитирует словацкое издание Pravda заявление Министерства транспорта Словакии.