Заблокований кордон з Польшею: українських водіїв забезпечать їжею, водою, медикаментами та пальним

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури спільно з профільними асоціаціями та перевізниками створило Штаб допомоги українським водіям. Його ключова задача – забезпечити людей їжею, питною водою, медикаментами та пальним.

Про це повідомив Олександр Кубраков, віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України

Він зауважив, що українські водії понад 10 днів залишаються заблокованими на польському кордоні. Вбік Ягодина черга розтягнулася на понад 30 км, вбік Рави Руської – понад 10 км, убік Краківця – понад 16 кілометрів.

Саме тому Мінінфраструктури спільно з профільними асоціаціями та перевізниками створило Штаб допомоги українським водіям.

"Його ключова задача – забезпечити наших людей їжею, питною водою, медикаментами та пальним", - підкреслив Кубраков.

За кожним з трьох пунктів перетину кордону закріплений координатор, який збирає потреби та знаходиться на постійному звʼязку з водіями.

Також цілодобово працює гаряча лінія: +38-(067)-120-04-83.

"Сьогодні на кордоні вже працює ініціативна команда, яка має 11 тисяч наборів для харчування, питну воду та необхідні ліки", - повідомив Кубраков.

Він додав, що додаткові потреби можна вказати через гугл-форму.

Також Мінінфраструктури спільно з профільними відомствами сприятиме евакуації водіїв на територію України, якщо виникатиме така потреба.

Зазначається, що штаб працюватиме допоки кордон не буде розблокований та стабільність руху через пункти пропуску не буде відновлена.

Зауважимо, станом на ранок 19 листопада через блокування руху польськими перевізниками на кордоні з Польщею спостерігається скупчення близько 2900 вантажних транспортних засобів.

Страйк польських перевізників

Польські перевізники з 6 листопада почали блокувати акціями протесту роботу КПП "Корчова – Краківець", "Гребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин", вимагаючи повернення дозвільної системи пропуску українських перевізників до Польщі, яка діяла до укладення угоди про "транспортний безвіз" з ЄС. Наразі дія документу продовжена до кінця червня 2024 року.

Україна офіційно відмовилася навіть обговорювати можливість виконання вимоги польських перевізників, які протестують з 6 листопада, щодо повернення від діючого "транспортного безвізу" до дозвільної системи вантажних перевезень.

Під час перемовин 15 листопада між міністерствами інфраструктури України та Польщі, а також директоратом Єврокомісії з питань транспорту та мобільностібуло напрацьовано пропозиціїщодо вирішення питання. Але польські протестувальники їх не погодили.

Наразі польські перевізники планують розширити протест на кордоні з Україною, заблокувавши для вантажівок ще один пункт пропуску – "Шегині – Медика".

Якщо польська влада не вирішить питання блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною, Єврокомісія може розпочати карну процедуру проти Польщі, оскільки польська влада зобов’язана забезпечити товаропотік з України коридорами солідарності.