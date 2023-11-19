Протест польських перевізників: на кордоні з Польшею застрягли майже 3000 вантажівок

Станом на ранок 19 листопада через блокування руху польськими перевізниками на кордоні з Польщею спостерігається скупчення близько 2900 вантажних транспортних засобів.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає Укрінформ.

Він нагадав, що рух для вантажівок блокується польськими перевізниками на трьох пунктах пропуску – "Ягодин", "Рава-Руська" і "Краківець".

"Зрештою, вони пропускають за годину по кілька вантажівок в обох напрямках, як тих, які їдуть з території Польщі, так і тих, які їдуть на територію цієї країни. Але інтенсивності руху, звісно, від цього не додається", - зауважив Демченко.

За його словами, станом на ранок 19 листопада на вищезгаданих пунктах перетину кордону спостерігається скупчення близько 2900 вантажних транспортних засобів.

Зокрема, по 1200 автомобілів перебувають на напрямку пунктів пропуску "Ягодин" та "Краківець", ще 500 автівок очікує на напрямку "Рава-Руської".

Як повідомив Демченко, наразі перевізники намагаються обирати інші напрямки, де вони можуть більш-менш швидко перетнути кордон, що своєю чергою додає скупчення до черг.

"До прикладу на напрямку пункту пропуску "Шегині" на території Польщі перебуває близько 1300 вантажівок, які очікують можливості прослідувати в напрямку України, і орієнтовно 400 вантажівок сукупно очікують на напрямках пунктів пропуску "Устилуг" та "Смільниця", - проінформував речник Держприкордонслужби.

Страйк польських перевізників

Польські перевізники з 6 листопада почали блокувати акціями протесту роботу КПП "Корчова – Краківець", "Гребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин", вимагаючи повернення дозвільної системи пропуску українських перевізників до Польщі, яка діяла до укладення угоди про "транспортний безвіз" з ЄС. Наразі дія документу продовжена до кінця червня 2024 року.

Україна офіційно відмовилася навіть обговорювати можливість виконання вимоги польських перевізників, які протестують з 6 листопада, щодо повернення від діючого "транспортного безвізу" до дозвільної системи вантажних перевезень.

Під час перемовин 15 листопада між міністерствами інфраструктури України та Польщі, а також директоратом Єврокомісії з питань транспорту та мобільностібуло напрацьовано пропозиціїщодо вирішення питання. Але польські протестувальники їх не погодили.

Наразі польські перевізники планують розширити протест на кордоні з Україною, заблокувавши для вантажівок ще один пункт пропуску – "Шегині – Медика".

Якщо польська влада не вирішить питання блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною, Єврокомісія може розпочати карну процедуру проти Польщі, оскільки польська влада зобов’язана забезпечити товаропотік з України коридорами солідарності.