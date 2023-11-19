Протест польских перевозчиков: на границе с Польшей застряли около 3000 грузовиков

По состоянию на утро 19 ноября из-за блокирования движения польскими перевозчиками на границе с Польшей наблюдается скопление около 2900 грузовых транспортных средств.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает Укринформ.

Он напомнил, что движение для грузовиков блокируется польскими перевозчиками на трех пунктах пропуска - "Ягодин", "Рава-Русская" и "Краковец".

"В конце концов, они пропускают через час по несколько грузовиков в обоих направлениях, как тех, которые едут с территории Польши, так и тех, которые едут на территорию этой страны. Но интенсивности движения, конечно, от этого не прибавляется", - отметил Демченко.

По его словам, на утро 19 ноября на вышеупомянутых пунктах пересечения границы наблюдается скопление около 2900 грузовых транспортных средств.

В частности, по 1200 автомобилей находятся на направлении пунктов пропуска "Ягодин" и "Краковец", еще 500 автомобилей ожидает направления "Рава-Русской".

Как сообщил Демченко, в настоящее время перевозчики пытаются выбирать другие направления, где они могут более или менее быстро пересечь границу, что в свою очередь добавляет скопления в очередь.

"К примеру на направлении пункта пропуска "Шегини" на территории Польши находится около 1300 грузовиков, которые ожидают возможности последовать в направлении Украины, и ориентировочно 400 грузовиков совокупно ожидают направления пунктов пропуска "Устилуг" и "Смольница", - проинформировал представитель Госпогранслужбы.

Забастовка польских перевозчиков

Польские перевозчики с 6 ноября начали блокировать акциями протеста работу КПП "Корчёва - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин", требуя возвращения разрешительной системы пропуска украинских перевозчиков в Польшу, действовавшую до заключения соглашения о "транспортном безвизе" из ЕС. Действие документа продлено до конца июня 2024 года.

Украина официально отказалась даже обсуждать возможность выполнения требования протестующих с 6 ноября польских перевозчиков о возвращении от действующего "транспортного безвиза" к разрешительной системе грузовых перевозок.

В ходе переговоров 15 ноября между министерствами инфраструктуры Украины и Польши, а также директоратом Еврокомиссии по транспорту и мобильности были наработаны предложения по решению вопроса. Но польские протестующие их не согласовали.

Польские перевозчики планируют расширить протест на границе с Украиной, заблокировав для грузовиков еще один пункт пропуска - "Шегини - Медика".

Если польские власти не решят вопрос блокирования пунктов пропуска на границе с Украиной, Еврокомиссия может начать уголовную процедуру против Польши, поскольку польские власти обязаны обеспечить товаропоток из Украины по коридорам солидарности.