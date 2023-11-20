Польські прикордонники затримують вантажівки з гуманітарною допомогою та пальним для України

Польські прикордонники не пропускають в Україну вантажівки, які перевозять гуманітарну допомогу від Червоного Хреста. Крім того, цистерни із нафтопродуктами, газом та іншими небезпечними речовинами зупинені та знаходяться на переповнених паркінгах та узбіччях доріг.

Про це інформує кореспондент "Укрінформу".

Представник перевізної компанії із Львова Тарас Світлик повідомив, що на кордоні стоять 24 каркасні фури та 8 цистерн з пальним, яке транзитом перевозиться з Литви. Польська поліція, розуміючи небезпеку, вказує на перевантажений паркінг із різноманітною технікою, що містить бензин, газ та інші небезпечні речовини, однак стверджує, що не має впливу на цю ситуацію.

Наслідком таких затримок є довготривале очікування на пунктах пропуску "Корчова – Краківець" та "Гребенне – Рава Руська" через страйк польських перевізників.

Польські прикордонники начебто намагаються першочергово пропускати вогненебезпечні вантажівки та фури із продуктами та гуманітарною допомогою, але українські водії заявляють, що це не так і вони змушені чекати черги на паркінгу, що за 40 км до кордону.

Світлик додав, що великі нафтотрейдери в Україні мають запаси, тому брак пального українці зараз не відчують. Проте їхні резерви не безкінечні і теж можуть вичерпатися.

Страйк перевізників: яка ситуація станом на 20 листопада

Станом на ранок 19 листопада через блокування руху польськими перевізниками на кордоні з Польщею спостерігається скупчення близько 2900 вантажних транспортних засобів.

Вчора Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури спільно з профільними асоціаціями та перевізниками створило Штаб допомоги українським водіям. Його ключова задача – забезпечити людей їжею, питною водою, медикаментами та пальним.

Польські перевізники з 6 листопада почали блокувати акціями протесту роботу КПП "Корчова – Краківець", "Гребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин", вимагаючи повернення дозвільної системи пропуску українських перевізників до Польщі, яка діяла до укладення угоди про "транспортний безвіз" з ЄС. Наразі дія документу продовжена до кінця червня 2024 року.

У Мінінфраструктури України говорили про готовність до конструктивного діалогу для вирішення питання, але українська сторона не буде обговорювати можливість виконання вимог польських перевізників про про лібералізацію вантажних перевезень.