Польские пограничники задерживают грузовики с гуманитарной помощью и горючим для Украины

Польские пограничники не пропускают в Украину грузовики, перевозящие гуманитарную помощь от Красного Креста. Кроме того, цистерны с нефтепродуктами, газом и другими опасными веществами остановлены и находятся на переполненных паркингах и обочинах дорог.

Об этом сообщает корреспондент "Укринформа".

Представитель перевозочной компании из Львова Тарас Светлик сообщил, что на границе стоят 24 каркасные фуры и 8 цистерн с горючим, которое транзитом перевозится из Литвы. Польская полиция, понимая опасность, указывает на перегруженный паркинг с разнообразной техникой, содержащей бензин, газ и другие опасные вещества, однако утверждает, что не оказывает влияния на эту ситуацию.

Следствием таких задержек является долговременное ожидание на пунктах пропуска "Корчева - Краковец" и "Гребенное - Рава Русская" из-за забастовки польских перевозчиков.

Польские пограничники вроде бы пытаются в первую очередь пропускать огнеопасные грузовики и фуры с продуктами и гуманитарной помощью, но украинские водители заявляют, что это не так и они вынуждены ждать очереди на паркинге, что за 40 км до границы.

Светлик добавил, что большие нефтетрейдеры в Украине имеют запасы, поэтому нехватку горючего украинцы сейчас не ощутят. Однако их резервы не бесконечны и тоже могут иссякнуть.

Забастовка перевозчиков: какая ситуация по состоянию на 20 ноября

На утро 19 ноября из-за блокирования движения польскими перевозчиками на границе с Польшей наблюдается скопление около 2900 грузовых транспортных средств.

Вчера Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры совместно с профильными ассоциациями и перевозчиками создало штаб помощи украинским водителям. Его ключевая задача – обеспечить людей едой, питьевой водой, медикаментами и горючим.

Польские перевозчики с 6 ноября начали блокировать акциями протеста работу КПП "Корчёва - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин", требуя возвращения разрешительной системы пропуска украинских перевозчиков в Польшу, действовавшую до заключения соглашения о "транспортном безвизе" из ЕС. Действие документа продлено до конца июня 2024 года.

В Мининфраструктуре Украины говорили о готовности к конструктивному диалогу для решения вопроса, но украинская сторона не будет обсуждать возможность выполнения требований польских перевозчиков о либерализации грузовых перевозок.