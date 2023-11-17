Заблокируют еще один пункт. Польские перевозчики угрожают расширить протест

Польские перевозчики планируют расширить протест на границе с Украиной, заблокировав для грузовиков еще один пункт пропуска – "Шегини – Медика". Об этом заявил один из организаторов протеста Томаш Борковский, передает Barron's.

Как писало "Суспільне", "Шегини – Медика" не был среди пунктов, которые блокируют протестующие, поэтому его и выбирают украинские водители. Это привело к очереди и там.

По состоянию на 16 ноября, въезда в Украину на этом пункте пропуска ожидали 1140 грузовых автомобилей, сообщала изданию пресс-секретарь Львовского пограничного отряда Александра Кучковская.

Страйк в Польше: что известно

В понедельник, 6 ноября, польские перевозчики начали страйк на границе с Украиной , фактически заблокировав границу для грузовиков в пунктах "Краковец – Корчова", "Ягодин – Дорохуск" и "Рава-Русская – Хребенне", пропуская только одно такое транспортное средство в час.

Перед началом протеста они обещали пропускать гуманитарные и военные грузы, автобусы и частный автотранспорт.

Причиной страйка организаторы называли чрезмерную конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС.

Среди требований, в частности, называлось возвращение разрешительной системы для украинских перевозчиков на пересечение границы с Польшей, которая была отменена с началом "транспортного безвиза" в июне 2022 года.

Блокада границы: реакция Украины

В Мининфраструктуры Украины говорили о готовности к конструктивному диалогу для решения вопроса.

Позже заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Мустафа Найем заявил, что украинская сторона не будет обсуждать возможность выполнения требований польских перевозчиков.

Он пояснил, что соглашение о либерализации грузовых перевозок было ратифицировано и согласовано всеми членами Евросоюза, и подписано между Украиной и блоком, а не какой-либо отдельной страной.

Однако позже украинская сторона провела переговоры с польскими перевозчиками и официальными представителями страны касательно разблокировки границы. Тогда заместитель главы Мининфраструктуры Сергей Деркач назвал требование протестующих об отмене "транспортного безвиза" абсурдным из-за того, что они обращаются не к своему правительству, а хотят, чтобы Украина обратилась к ЕС по поводу разрешений.

По словам Деркача, прекратить блокаду польско-украинской границы может только правительство Польши, если он отменит разрешение на забастовку.

Во время переговоров 15 ноября между министерствами инфраструктуры Украины и Польши, а также директоратом Еврокомиссии по транспорту и мобильности были наработаны предложения по решению вопроса. Однако польские протестующие их не согласовали.