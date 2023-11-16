Молдова закрыла границу в Могилеве-Подольском для любой агропродукции: чем объясняет

Молдова перестала пропускать на въезд в пункте пропуска "Могилев-Подольский - Отачь (Атаки)" грузовики с сельскохозяйственной продукцией. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Запрет распространяется на товары групп 1-24 и 44 согласно УКТ ВЭД. Это все виды агропродукции (живые животные и продукты животного происхождения, продукты растительного происхождения (в частности, зерно, чай, овощи и так далее), жиры и растительные масла, готовые пищевые продукты, алкогольные и безалкогольные напитки и уксус, табак и его заменители), а также древесина, изделия из нее и древесный уголь.

Причиной решения, как указывают в ведомстве, названо отсутствие в указанном пункте пропуска работников Национального агентства по безопасности пищевых продуктов Молдовы.

Вместе с этим в ГПСУ указывают, что Молдова объявила о создании временного пограничного инспекционного пункта "Отачь – Могилев-Подольский" с полномочиями, аналогичными постоянным пограничным инспекционным постам, но исключительно для пропуска товара "свежее пастеризованное молоко".

Предусмотрено, что этот пункт должен работать с 8:00 до 17:00 с понедельника по пятницу. Отметим, однако, что соответствующее распоряжение №463 молдавского Нацагентства по безопасности пищевых продуктов было принято еще 18 сентября.

Напомним при этом, что импорт в Молдову пшеницы, кукурузы и семян подсолнечника из Украины через другие пункты пропуска все равно сейчас затруднен, поскольку с 4 октября страна ввела его лицензирование: местные аграрии должны доказать правительственной комиссии, что действительно нуждаются в соответствующей продукции.