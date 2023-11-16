Молдова закрила кордон у Могилеві-Подільському для будь-якої агропродукції: чим пояснює

Молдова припинила пропускати на в'їзд у пункті пропуску "Могилів-Подільський - Отач (Атаки)" вантажівки з сільськогосподарською продукцією. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Зазначається, що заборона поширюється на товари груп 1-24 та 44 згідно з УКТ ЗЕД. Це усі види агропродукції (живі тварини та продукти тваринного походження, продукти рослинного походження (зокрема, зерно, чай, овочі тощо), жири та олії, готові харчові продукти, алкогольні та безалкогольні напої і оцет, тютюн та його замінники), а також деревина, вироби з неї та деревне вугілля.

Причиною рішення, як вказують у відомстві, названо відсутність у вказаному пункті пропуску працівників Національного агентства з безпеки харчових продуктів Молдови.

Разом з цим у ДПСУ вказують, що Молдова оголосила про створення тимчасового прикордонного інспекційного пункту "Отач - Могилів-Подільський" з повноваженнями, аналогічними постійним прикордонним інспекційним постам, але виключно для пропуску товару "свіже пастеризоване молоко".

Передбачено, що цей пункт має працювати з 8:00 до 17:00 з понеділка по пʼятницю. Зазначимо, однак, що відповідне розпорядження №463 молдавського Нацагентства з безпеки харчових продуктів було ухвалено ще 18 вересня.

Нагадаємо при цьому, що імпорт у Молдову пшениці, кукурудзи та насіння соняшника з України через інші пункти пропуску все одно нині ускладнено, оскільки з 4 жовтня країна запровадила його ліцензування: місцеві аграрії мають довести урядовій комісії, що дійсно мають потребу у відповідній продукції.