Украина и Молдова договорились о совместном контроле поездов на границе с Приднестровьем

Украина и Молдова подписали протокол об организации совместного контроля на пункте пропуска для железнодорожного сообщения "Новосавицкая - Кучурган" на территории Украины.

Как сообщает пресс-служба украинского правительства, подписание состоялось по итогам онлайн-беседы премьер-министров Украины и Молдовы Дениса Шмыгаля и Дорина Речана.

Протокол с украинской стороны подписали глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко и исполняющий обязанности главы Государственной таможенной службы Сергей Звягинцев.

С молдавской стороны его подписали заместитель начальника генерального инспектората Пограничной полиции Министерства внутренних дел Диана Салкуцан и директор Таможенной службы при Министерстве финансов Игорь Талмазан.

По словам Шмыгаля, введенная весной практика совместного контроля на железной дороге в пункте пропуска "Серпневое 1 - Басарабяска" зарекомендовала себя отлично.

"Это существенно способствует украинскому экспорту, вдвое уменьшает продолжительность всех процедур, минимизирует очереди, экономит государственные средства. В перспективе опыт совместного контроля применим на всех пунктах пропуска с Молдовой и, убежден, на границах со всеми соседями-государствами ЕС", - отметил он.

Глава украинского правительства подчеркнул, что общий контроль на пунктах пропуска даст преимущества обеим странам в логистической, торговой и экономической сферах. Он добавил, что у Украины, Молдовы и Румынии в трехстороннем сотрудничестве есть все возможности активизировать логистические коридоры, чтобы диверсифицировать пути украинского экспорта.

Напомним также, что совместный украино-молдавский контроль в автомобильном пункте пропуска "Кучурган – Первомайск" был введен еще в июле 2017 года. Это был первый такой КПП.

Однако в феврале 2022 года после полномасштабного вторжения России в Украину граница с непризнанным Приднестровьем, в том числе и в этом месте, была закрыта с украинской стороны. Украинские власти на данный момент не объясняют, что подразумевается под договоренностью о совместном контроле в пункте пропуска, который является закрытым.

Отметим при этом, что накануне президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Румынию заявил, что уже скоро должен заработать транспортный коридор для экспорта украинского зерна через Молдову.