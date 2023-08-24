Украина и Молдова упростили процедуру пересечения границы для грузовых поездов

24 августа Верховная Рада утвердила внесение изменений в соглашение между правительством Украины и правительством Молдовы о функционировании железнодорожного транспорта. Эти изменения позволят проводить транзитные перевозки на участке Этулия – Рени – Джурджулешты без обязательной трехсуточной остановки в Рени.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Это касается всех видов подвижного состава и грузов, имеющих происхождение или место назначения на станциях Молдовы и Украины, или транзитом пересекают их территории в направлении молдавского Джурджулешты и румынского Галац-Ларга.

Принятые изменения также будут способствовать увеличению пропускной способности пунктов пропуска Фрикацей-Этулия и Рени-Джурджулешты.

По словам Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Курбакова, данное нововведение позволит значительно ускорить и увеличить железнодорожные грузоперевозки между Украиной и Молдовой, а также существенно повысить экспортный потенциал портов Дунайского кластера.

"Вместе с этим мы сосредотачиваем усилия над восстановлением и развитием инфраструктуры морских портов Измаил и Рени для расширения номенклатуры грузов", - написал Курбаков.

Принятые изменения также будут способствовать увеличению пропускной способности пунктов пропуска Фрикацей-Этулия и Рени-Джурджулешты.

Напомним, ранее железная дорога Молдовы предоставила скидку в 27% на транзитную перевозку украинских сельскохозяйственных товаров через свою территорию в порты Рени, Джурджулешты и Галац.