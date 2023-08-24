Україна та Молдова спростили процедуру перетину кордону для вантажних поїздів

24 серпня Верховна Рада затвердила внесення змін до угоди між урядом України та урядом Молдови щодо функціонування залізничного транспорту. Ці зміни дозволять проводити транзитні перевезення на дільниці Етулія - Рені - Джурджулешти без обов'язкової тридобової зупинки у Рені.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

Ця буде стосуватися всіх видів рухомого складу та вантажів, які мають походження або місце призначення на станціях Молдови та України, або транзитом перетинають їх території в напрямку молдовського Джурджулешти та румунського Галац-Ларга.

Ухвалені зміни також сприятимуть збільшенню пропускної спроможності пунктів пропуску Фрікацей–Етулія та Рені–Джурджулешти.

За словами міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Курбакова, дане нововведення дасть можливість значно прискорити та збільшити залізничні вантажоперевезення між Україною та Молдовою, а також суттєво підвищити експортний потенціал портів Дунайського кластеру.

"Разом із цим, ми зосереджуємо зусилля над відновленням та розвитком інфраструктури морських портів Ізмаїл та Рені для розширення номенклатури вантажів", - написав Курбаков.

Ухвалені зміни також сприятимуть збільшенню пропускної спроможності пунктів пропуску Фрікацей–Етулія та Рені–Джурджулешти.

Нагадаємо, раніше залізниця Молдови надала знижку у 27% на транзитне перевезення українських сільськогосподарських товарів через свою територію до портів Рені, Джурджулешти і Галац.