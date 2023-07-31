Через Дністер збудують міст, який з'єднає Молдову та Україну

Молдовський парламент офіційно підтвердив угоду між Молдовою та Україною щодо будівництва мосту через річку Дністер, який з'єднає молдавське прикордонне село Косеуць з українським містом Ямпіль.

Про це повідомила прес-служба парламенту, пише NewsMaker.

За проект проголосували 57 депутатів.

В проєкті будівництва зазначається, що уряд України профінансує технічне проектування, будівництво мосту і необхідної інфраструктури на своїй території, а уряд Молдови – на своїй.

За інформацією Держадміністрації доріг Молдови, довжина мосту становитиме 641 метр. На ньому буде дві смуги руху, дві смуги безпеки, дві велосипедні доріжки, дві пішохідні доріжки та естакада близько 667 метрів з українського боку.

Повідомляється, що довжина опор у деяких частинах мосту сягатиме 40 метрів, а пропускна спроможність становитиме 5 тис. автомобілів на добу.

Очікується, що міст здадуть в експлуатацію 2025 року.

Зазначимо, що раніше Україна та Молдова домовилися про беззупинковий проїзд вантажних поїздів між пунктами пропуску "Фрікацей – Етулія" та "Рені – Джуржулешть" в обох напрямках, якщо вони слідуватимуть між Україною та Україною чи Румунією або ж між Молдовою та Молдовою чи Румунією.