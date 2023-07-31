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Через Дністер збудують міст, який з'єднає Молдову та Україну
Молдовський парламент офіційно підтвердив угоду між Молдовою та Україною щодо будівництва мосту через річку Дністер, який з'єднає молдавське прикордонне село Косеуць з українським містом Ямпіль.
Про це повідомила прес-служба парламенту, пише NewsMaker.
За проект проголосували 57 депутатів.
В проєкті будівництва зазначається, що уряд України профінансує технічне проектування, будівництво мосту і необхідної інфраструктури на своїй території, а уряд Молдови – на своїй.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За інформацією Держадміністрації доріг Молдови, довжина мосту становитиме 641 метр. На ньому буде дві смуги руху, дві смуги безпеки, дві велосипедні доріжки, дві пішохідні доріжки та естакада близько 667 метрів з українського боку.
Повідомляється, що довжина опор у деяких частинах мосту сягатиме 40 метрів, а пропускна спроможність становитиме 5 тис. автомобілів на добу.
Очікується, що міст здадуть в експлуатацію 2025 року.
Зазначимо, що раніше Україна та Молдова домовилися про беззупинковий проїзд вантажних поїздів між пунктами пропуску "Фрікацей – Етулія" та "Рені – Джуржулешть" в обох напрямках, якщо вони слідуватимуть між Україною та Україною чи Румунією або ж між Молдовою та Молдовою чи Румунією.