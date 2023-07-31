Через Днестр построят мост, который соединит Молдову и Украину

Молдавский парламент официально подтвердил соглашение между Молдовой и Украиной о строительстве моста через реку Днестр, который соединит молдавское пограничное село Косеуц с украинским городом Ямполь.

Об этом сообщила пресс-служба парламента, пишет NewsMaker.

За проект проголосовали 57 депутатов.

В проекте строительства говорится, что правительство Украины профинансирует техническое проектирование, строительство моста и необходимой инфраструктуры на своей территории, а правительство Молдовы – на своей.

По информации Госадминистрации дорог Молдовы, длина моста составит 641 метр. На нем будут две полосы движения, две полосы безопасности, две велосипедные дорожки, две пешеходные дорожки и эстакада около 667 метров с украинской стороны.

Сообщается, что длина опор в некоторых частях моста составит 40 метров, а пропускная способность составит 5 тыс. автомобилей в сутки.

Ожидается, что мост будет сдан в эксплуатацию в 2025 году.

Отметим, что ранее Украина и Молдова договорились о безостановочном проезде грузовых поездов между пунктами пропуска "Фрикацей - Этулия" и "Рени - Джуржулешть" в обоих направлениях, если они будут следовать между Украиной и Украиной или Румынией или между Молдовой и Молдовой или Румынией.