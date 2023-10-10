Зеленский анонсировал запуск зернового коридора через Молдову в Румынию

Президент Владимир Зеленский отмечает, что скоро должен заработать транспортный коридор для экспорта украинского зерна через Молдову. Об этом он сообщил в соцсетях по результатам встречи в Румынии с ее президентом Клаусом Йоханнисом.

"В треугольнике Украина – Румыния – Молдова мы способны создать очень мощную основу для развития не только наших стран и народов, но и всей нашей Европы. Уже скоро заработает "зерновой коридор" из Украины через Молдову в Румынию. И это образец того, как много мы можем сделать вместе, что будет иметь значение не только для нас, но и Европы и мира в целом", - отметил он.

Кроме того, по словам Зеленского, с Румынией договорено, что украинцы будут включены в первую волну обучения в центре подготовки пилотов американских истребителей F-16, который создается в этой стране.

"Есть чрезвычайно важное решение о подготовке в Румынии пилотов для F-16: создается центр подготовки пилотов. Мы обсудили с господином Йоханнисом, как ускорить эту подготовку, и договорились, что украинские пилоты будут включены в первую волну обучения", - сообщил глава украинского государства.

Он поблагодарил румынскую сторону за все предоставленные пакеты поддержки и "за то, что мы обсудили сегодня". Зеленский также анонсировал "хорошие новости" по артиллерии и противовоздушной обороне.

"Украина и Румыния вместе являются важными донорами безопасности, в том числе продовольственной. Мы ведем работу с разными партнерами, чтобы усилить нашу ПВО и в целом в стране, и в Одесском регионе", - добавил президент.

Напомним, что с конца июля, когда прекратило свое действие "зерновое соглашение" между ООН и Турцией отдельно с Россией и Украиной, РФ периодически наносит удары по инфраструктуре украинских портов на Дунае (который одновременно является линией границы с Румынией), главным образом по портам Измаил и Рени, которые до этого активно наращивали грузооборот из-за необходимости экспорта украинской агропродукции в условиях ограниченных из-за войны возможностей портов на морском побережье Одесской области.

Кроме того, 26 сентября и 6 октября был атакован КПП "Орловка" на паромной переправе через Дунай - единственный пункт пропуска на украинско-румынской границе в Одесской области. Из-за близости объектов атак к румынской территории на ней уже несколько раз находили обломки сбитых Украиной ударных дронов, которые использует Россия. После этого Румыния, в частности, расширила введенный ранее запрет на полеты вдоль украинской границы по Дунаю.

Напомним также, что экспорт украинского зерна в саму Румынию сейчас усложнен: та ввела лицензирование импорта пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника, а также рапса из Украины, хотя и согласилась не возвращаться к полному его запрету по истечении 15 сентября срока действия соответствующей ограничительной меры, введенной от имени Европейской комиссии.

С украинской же стороны ныне введено лицензирование экспорта указанной продукции. В свою очередь, расположенная между Украиной и Румынией Молдова с 4 октября тоже решила ввести лицензирование ввоза пшеницы, кукурузы и семян подсолнечника.