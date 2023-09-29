Война пересекает порог НАТО: Румыния разместила ПВО на Дунае из-за постоянных атак российских дронов по Одесщине

Румыния перемещает средства противовоздушной обороны ближе к своим населенным пунктам на Дунае из-за того, что российские беспилотники постоянно атакуют зерновые комплексы в украинских портах Рени и Измаил.

Об этом сообщает Reuters.

Также Румыния увеличит количество военных постов и патрулей в приграничных с Украиной населенных пунктах.

"Эти меры вместе с развертыванием четырех дополнительных американских истребителей F-16 и расширение запрещенной для полетов зоны являются признаком растущего беспокойства в Румынии, которая является членом НАТО относительно того, что война в Украине может перекинуться на их территорию", - отмечает издание.

Reuters напоминает, что в ноябре прошлого года ракета попала на территорию Польши, убив двух человек и вызвав кратковременную угрозу безопасности, хотя позже было установлено, что в этом виновата украинская ПВО.

Теперь от постоянных российских атак по портовой инфраструктуре в Одесской области страдает Румыния.

После выхода из зерновой сделки 17 июля Москва начала нацеливаться на украинские порты и склады вдоль Дуная, пытаясь перекрыть основной альтернативный путь экспорта украинской сельскохозяйственной продукции.

Среди целей были украинские порты Измаил и Рени, оба из которых расположены через Дунай от румынской территории.

"Обломки частей российских беспилотников в Румынии подчеркивают риск конфликта между Россией и НАТО, что побуждает румынские вооруженные силы усилить безопасность в этом районе, чтобы защитить гражданское население", - сказали высокопоставленные чиновники из Министерства обороны Румынии.

Кроме того, румынские власти построили два бомбоубежища в небольшом селе Плауру, всего в нескольких сотнях метров от Измаила, а местные жители получают уведомления на мобильные телефоны, когда российские беспилотники направляются в направлении Одесщины.

В заявлении в прошлую пятницу Министерство обороны Румынии сообщило, что около 100 американских военнослужащих и четыре самолета F-16 Fighting Falcon прибыли на военную авиабазу Борча примерно в 150 км к югу от Измаила.

С середины сентября министерство также расширило запретную для полетов зону вдоль участка границы с Украиной до 30 км внутри Румынии и до высоты 4000 метров как средство сдерживания российских беспилотников, проникающих в воздушное пространство Румынии.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил журналистам в Киеве в четверг, что нет доказательств того, что российские удары вблизи украинско-румынской границы были умышленным нападением на Румынию, но назвал их "безрассудными" и "дестабилизирующими".

Представитель министерства обороны Румынии Константин Спину также заявил, что нет никаких признаков того, что Россия нацелена на Румынию, но характер нападений на украинскую территорию вблизи румынской границы не гарантирует, что российские дроны снова не упадут на территорию страны НАТО.

"Они (русские беспилотники) летают на очень низкой высоте, иногда меньше 200 метров (над землей)... они построены таким образом, чтобы меньше отражать радиолокационные волны. Ни одна страна в мире не может на 100% защитить свое воздушное пространство от всех средств" нападения", - сказал он.

Война РФ против Украины коснулась Румынии

Недавно министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску заявила, что война России против Украины "коснулась непосредственно Румынии" и представляет риск для граждан.

В Румынии, которая является членом НАТО, 13 сентября снова нашли фрагменты, похожие на осколки БПЛА.

Ранее 9 сентября военнослужащие Военно-морских сил Румынии, отправленные командованием гарнизона в Тулче на поиски упавших на территории страны фрагментов ударных беспилотников, обнаружили фрагменты такого дрона примерно в 2,5 км юго-восточнее села Плауру .

А после российской атаки на порт Измаил 4 сентября, когда с украинской стороны было визуально зафиксировано падение беспилотника на румынской территории, власти Румынии сначала отказывались признавать это, однако в дальнейшем все же подтвердили обнаружение фрагментов дрона рядом с Плаурой, расположенной непосредственно напротив Измаила на противоположном берегу Дуная.

Как считают в разведке Британии, дроны, запущенные Россией, поражали цели в 200 м от румынской границы, что свидетельствует о том, что Россия "развила аппетит" до нанесения ударов вблизи территории НАТО.