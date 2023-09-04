Російські дрони впали та здетонували на території Румунії

Вночі 4 вересня під час масованої повітряної атаки РФ в районі Ізмаїльського порту на Одещині російські дрони впали і здетонували на території Румунії.

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Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"За інформацією Державної прикордонної служби України, сьогодні вночі під час масованої атаки Росії в районі Ізмаїльського порту російські «шахеди» впали та здетонували на території Румунії", - зазначив він.

За словами Ніколенко, це є черговим підтвердженням того, що російський ракетний терор становить величезну загрозу не лише безпеці України, але і безпеці сусідніх країн, зокрема держав-членів НАТО.

"Закликаємо партнерів прискорити забезпечення України додатковими сучасними системами протиракетної та протиповітряної оборони, а також бойовою авіацією, які посилять захист інфраструктури України, а також суміжних держав", - наголосив Ніколенко.

Як зауважив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, російські ударні дрони є загрозою не тільки для України, але і для сусідніх держав.

"У своїх терористичних атаках на українську портову інфраструктуру, метою яких є створення продовольчої кризи у світі, російські БПЛА та ракети загрожують жителям інших держав також", - підкреслив Єрмак..

За його словами зупинити це можливо сильними діями.

"Нам потрібно перекрити кисень російському ВПК. Росіяни не мають отримувати західні компоненти для виробництва ракет та дронів через треті країни. Санкції мають стати жорсткішими. Без цих компонентів Росія не зможе виробляти зброю для вбивств", - зазначив Єрмак.

Він додав, що додаткове озброєння та далекобійні ракети для України - це пришвидшення деокупації українських територій.

"Росія має бути розгромлена на полі бою. Ми повинні зробити так, щоб ця держава втратила будь-який потенціал для ведення бойових дій на роки. Це можливо, якщо розбити їх армію і позбавити їх ВПК можливостей виробляти озброєння. Тільки так зможемо зупинити божевільну диктатуру, яка становить загрозу для всіх", - констатував Єрмак.

Нагадаємо, вночі 4 вересня ворог зухвало і потужно знов атакував південь Одещини. Масована нічна атака ударними безпілотними літальними апаратами типу «Shahed-136» була спрямована по цивільній інфраструктурі Подунав'я.

Зауважимо, Росія атакувала 2 серпня порт Ізмаїл на Дунаї, за 15 кілометрів від румунського міста Тулча.

Як вважають в розвідці Британії, дрони, запущені Росією, вражали цілі на відстані 200 м від румунського кордону, що свідчить про те, що Росія "розвинула апетит" до нанесення ударів поблизу території НАТО.