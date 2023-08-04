РФ готова до ризику нанесення ударів поблизу території НАТО, - розвідка Британії

Дрони, запущені Росією, вражали цілі на відстані 200 м від румунського кордону, що свідчить про те, що Росія "розвинула апетит" до нанесення ударів поблизу території НАТО.

Про це повідомляє розвідка Великобританії.

У відомстві нагадують, що Росія впродовж останніх двох тижнів завдала кількох хвиль ударів по українських портах на річці Дунай.

При цьому загарбники використовували дрони іранського виробництва

У британській розвідці вважають, що метою таких атак, ймовірно, є спроби змусити міжнародне судноплавство припинити торгівлю через порти.

Також там звертають увагу на те, що російські БПЛА вразили цілі на відстані 200 метрів від румунського кордону. Це свідчить про те, що РФ готова до ризику нанесення ударів поблизу території НАТО.

"Існує реальна ймовірність того, що Росія використовує БПЛА для ударів по цьому району, вважаючи, що удари дронів несуть менше ризику ескалації, ніж крилаті ракети. РФ вважає іранські дрони достатньо точними, а також у них набагато менший боєзаряд", - підкреслюють у розвідці.

Зауважимо, Росія атакувала 2 серпня порт Ізмаїл на Дунаї, за 15 кілометрів від румунського міста Тулча.

Російський удар наніс значну шкоду українській зерновій інфраструктурі в портах Дунаю - там знищено і пошкоджено до 40 тис. тонн зерна, підготовленого до відправки в країни Африки, Китай і Ізраїль.

Атаки РФ на порти й зерносховища

На тлі виходу РФ із зернової угоди російські війська активізували обстріли відповідної інфраструктури в Україні, передусім – на Одещині.

Зокрема, в ніч на 18 липня війська РФ застосували ракети й безпілотники по регіону. Тоді сили ППО знищили ворожі цілі, проте внаслідок падіння уламків було пошкоджено об'єкти портової інфраструктури.

Наступної ночі загарбники здійснили ще одну атаку по області, пошкодивши, серед іншого, зерновий і олійний термінали. Повідомлялося, що ворог вивів із роботи значну частину експортної інфраструктури порту "Чорноморськ".

Після цього обстрілу президент України Володимир Зеленський дав доручення військовим посилити захист портової інфраструктури. При цьому він розповідав, що масштабність інциденту показала нестачу в України засобів протиповітряної оборони.

21 липня російські ракети поцілили в термінали з зерном одного з агропідприємств Одеської області, внаслідок чого було знищено 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю.

А 24 липня окупанти спрямували дрони Shahed-136 на портову інфраструктуру Дунаю, зруйнувавши ангар із зерновими та пошкодивши резервуари для зберігання інших видів вантажів.

Кілька діб потому, в ніч на 27 липня, війська РФ пошкодили обладнання одного з вантажних терміналів на Одещині.