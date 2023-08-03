Розвідка Британії вказала на фактор, який уповільнює контрнаступ ЗСУ

Рослинність на полях бою на півдні України, ймовірно, є одним з факторів, який сповільнює наступальні дії ЗСУ в цьому районі.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Зазначається, що протягом 18 місяців війни переважно орні землі в зоні бойових дій не обробляються, а в умовах теплого і вологого літа активно розповсюджуються бур’яни і чагарники.

За даними британської розвідки, додаткова рослинність допомагає російським окупантам маскувати свої оборонні позиції і ускладнює процес розчищення оборонних мінних полів.

"Хоча зарості також можуть слугувати прикриттям для невеликих потайних атак піхоти, в результаті обом сторонам стає важче просуватися вперед", - підкреслили у розвідці.

Зауважимо, раніше розвідка Британії повідомляла, що на півдні України тривають інтенсивні бойові дії у двох секторах. Російські війська, швидше за все, перебувають під постійним тиском та відчувають нестачу артилерійських боєприпасів.

Контрнаступ ЗСУ: нелегко, проте за планом

Українські військові з початку контрнаступу змогли деокупувати понад 241 квадратний кілометр.

Сили оборони України за минулий тиждень, з 24 по 30 липня, в результаті наступальних дій на сході та півдні звільнили ще майже 15 кв.км.

За оцінкою США, Україна вже повернула 50% території, яку Росія захопила з початку свого вторгнення.

Президент України Володимир Зеленський зазначав, що контрнаступ відбувається нелегко, адже значна територія замінована російськими окупантами. Він вказував, що прогрес на полі бою був "повільнішим, ніж хотілося б". Водночас нещодавно він заявив, що незабаром темпи контрнаступу прискоряться.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що контрнаступ Сил оборони України відстає від графіка, проте йде за планом.