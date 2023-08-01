Розвідка Британії повідомила про проблеми військ РФ на півдні України

На півдні України тривають інтенсивні бойові дії у двох секторах. Російські війська, швидше за все, перебувають під постійним тиском та відчувають нестачу артилерійських боєприпасів.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Як зазначається, поблизу Оріхова українські війська наступають на позиції 58-ї загальновійськової армії РФ, яка зараз виснажена після понад восьми тижнів інтенсивних боїв.

На південь від Великої Новосілки оборону тримають російські війська, що стягуються зі Східного і Південного військових округів, що, ймовірно, створює проблеми з координацією.

За інформацією аналітиків, підрозділи 5-ї загальновійськової армії РФ, ймовірно, перебувають під особливим тиском і також відчувають, що їм давно пора на ротацію з лінії фронту.

"На півдні загальні проблеми для російських командирів, швидше за все, включають нестачу артилерійських боєприпасів та резервів, а також проблеми із забезпеченням флангів підрозділів в обороні", - йдеться у повідомленні.

Контрнаступ ЗСУ: нелегко, проте за планом

Президент України Володимир Зеленський зазначав, що контрнаступ відбувається нелегко, адже значна територія замінована російськими окупантами. Він вказував, що прогрес на полі бою був "повільнішим, ніж хотілося б". Водночас нещодавно він заявив, що незабаром темпи прискоряться.

За оцінкою США, Україна вже повернула 50% території, яку Росія захопила з початку свого вторгнення.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що контрнаступ Сил оборони України відстає від графіка, проте йде за планом.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр 31 липня повідомила, що на півдні Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Звільнена площа складає 204,7 кв.км.