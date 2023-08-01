Разведка Британии сообщила о проблемах войск РФ на юге Украины

На юге Украины продолжаются интенсивные боевые действия в двух секторах. Российские войска, скорее всего, находятся под постоянным давлением и испытывают нехватку артиллерийских боеприпасов.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Как отмечается, вблизи Орехова украинские войска наступают на позиции 58 общевойсковой армии РФ, которая сейчас истощена после восьми недель интенсивных боев.

К югу от Великой Новоселки оборону держат российские войска, которых стягивают с Восточного и Южного военных округов, что, вероятно, создает проблемы с координацией.

По информации аналитиков, подразделения 5 общевойсковой армии РФ, вероятно, находятся под особым давлением и также чувствуют, что им давно пора на ротацию с линии фронта.

"На юге общие проблемы для российских командиров, скорее всего, включают в себя нехватку артиллерийских боеприпасов и резервов, а также проблемы с обеспечением флангов подразделений в обороне", - говорится в сообщении.

Контрнаступление ВСУ: нелегко, однако по плану

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что контрнаступление идет нелегко, ведь значительная территория заминирована российскими оккупантами. Он указывал, что прогресс на поле боя был "медленнее, чем хотелось бы". В то же время накануне он заявил, что вскоре темпы ускорятся.

По оценке США Украина уже вернула 50% территории, которую Россия захватила с начала своего вторжения.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что контрнаступление Сил обороны Украины отстает от графика, однако идет по плану.

Замминистра обороны Анна Маляр 31 июля сообщила, что на юге Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Освобожденная площадь составляет 204,7 кв.км.