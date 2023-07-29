Британская разведка сообщила об обострении боев на юге Украины

За последние 48 часов на юге Украины обострились бои в двух направлениях фронта.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Как отмечается, к югу от Орехова боевые действия сосредоточены у села Роботино, в зоне ответственности 58-й общевойсковой армии России.

Также в 80 километрах к востоку украинские военные отбросили оккупантов и освободили село Старомайорское. В разведке сообщили, что это направление удерживали части 247 гвардейского десантно-штурмового полка российских воздушно-десантных войск.

"Между тем на севере другие подразделения воздушно-десантных войск продолжают наступательные операции в Серебрянском лесу к западу от Кременной, но добились незначительных результатов", - говорится в сообщении.

Освобождение Старомайорского: что известно

О боях в Старомайорском в Министерстве обороны сообщали еще 16 июля: речь шла о "совершении противником неудачной попытки восстановления утраченного положения" в северной части села.

27 июля президент Владимир Зеленский опубликовал видео с военными, объявляющими об освобождении села Старомайорское в Донецкой области силами 35-й бригады морской пехоты Военно-морских сил и Сил территориальной обороны ВСУ.

До этого сообщалось об освобождении в ходе контрнаступления украинской армии сел Нескучное, Сторожево, Благодатное, Макаровка и Ровнополь этой же Великоновоселковской общины Волновахского района.

Отметим, что по состоянию на начало 2022 года Госслужба статистики оценивала численность населения Старомайорского в 611 человек (перепись 2001 года зафиксировала там 839 жителей, а перепись 1989 года - 934). Это первое освобожденное в ходе нынешнего контрнаступления село в Донецкой области, бывшее центром общины до административной реформе 2020 года.