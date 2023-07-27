Зеленский подтвердил освобождение еще одного села возле Великой Новоселки

Вооруженные силы Украины освободили село Старомайорское Донецкой области. Об этом свидетельствует публикация президентом Владимиром Зеленским в четверг видео с военными, объявляющими об освобождении населенного пункта силами 35-й бригады морской пехоты Военно-морских сил и Сил территориальной обороны ВСУ.

Напомним, что о боях в Старомайорском в Министерстве обороны сообщали еще 16 июля: речь шла о "совершении противником неудачной попытки восстановления утраченного положения" в северной части села.

Напомним, что до этого сообщалось об освобождении в ходе контрнаступления украинской армии сел Нескучное, Сторожево, Благодатное, Макаровка и Ровнополь этой же Великоновоселковской общины Волновахского района.

Накануне же в вечернем видеообращении президент заявил, что 26 июля "были очень неплохие результаты у наших ребят на фронте", за что военных похвалил, пообещав обнародованные детали впоследствии.

Отметим, что по состоянию на начало 2022 года Госслужба статистики оценивала численность населения Старомайорского в 611 человек (перепись 2001 года зафиксировала там 839 жителей, а перепись 1989 года - 934). Это первое освобожденное в ходе нынешнего контрнаступления село в Донецкой области, бывшее центром общины до административной реформе 2020 года.