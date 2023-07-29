Британська розвідка повідомила про загострення боїв на півдні України

За останні 48 годин на півдні України загострилися бої на двох напрямках фронту.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Як зазначається, на південь від Оріхова бойові дії зосереджені біля села Роботине, в зоні відповідальності 58-ї загальновійськової армії Росії.

Також за 80 кілометрів на схід українські військові відкинули окупантів та звільнили село Старомайорське. У розвідці повідомили, що цей напрямок утримували частини 247-го гвардійського десантно-штурмового полку російських повітряно-десантних військ.

"Тим часом на півночі інші підрозділи повітряно-десантних військ продовжують наступальні операції в Серебрянському лісі на захід від Кремінної, але досягли незначних результатів", - йдеться у повідомленні.

Звільнення Старомайорського: що відомо

Про бої у Старомайорському в Міністерстві оборони повідомляли ще 16 липня: йшлося про "здійснення противником невдалої спроби відновлення втраченого положення" у північній частині села.

27 липня президент Володимир Зеленський опублікував відео з військовими, що оголошують про звільнення села Старомайорське в Донецькій області силами 35-ї бригади морської піхоти Військово-морських сил та Сил територіальної оборони ЗСУ.

До цього повідомлялося про звільнення в ході контрнаступу українскої армії сіл Нескучне, Сторожеве, Благодатне, Макарівка та Рівнопіль цієї ж Великоновосілківської громади Волноваського району.

Зазначимо, що станом на початок 2022 року Держслужба статистики оцінювала чисельність населення Старомайорського у 611 осіб (переписом 2001 року зафіксував там 839 мешканців, а перепис 1989 року - 934). Це перше звільнене під час нинішнього контрнаступу село на Донеччині, що було центром громади до адміністративної реформи 2020 року.