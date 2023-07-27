У Британії впевнені, що контрнаступ України відбувається згідно плану

Міністр збройних сил Великої Британії Джеймс Хіппі заявив, що контрнаступ України відбувається відповідно до плану, розробленого взимку з Британією та США.

Про повідомляє видання The Telegraph.

Він відкинув занепокоєння щодо того, що контрнаступальна операція зупинитьсяя тісля того, як в Німеччині поставили під сумнів прогрес і тактику України.

Хіппі сказав, що повільний темп свідчить про те, що "Київ був обережним", і не відправляв велику кількість людей та західного озброєння на щільні російські мінні поля.

Українські військові, за його словами, мають достатньо вогневої потужності, щоб у потрібний момент зробити прорив.

"Наразі Україна виправдовує наші очікування. Вони широко реалізують план, який вони розробили з нами, американцями та іншими минулої зими", — сказав він.

Чиновник зазначив, що військова операція не є голлівудським фільмом, в якому почнуть котитися танки і заграє музика.

Видання пише, що що Київ все ще вичікує моменту, щоб направити другу хвилю своїх сил на найкращий з можливих напрямків для наступу. Це підтвердив і Хіппі.

"Ми все ще чекаємо, коли українці кинуть другий ешелон проти тієї осі, яку вони виберуть", – сказав чиновник.

При цьому, Хіппі розкритикував оцінку Бундесверу, яка стверджувала, що Україна не вміє застосовувати тактику, яку її солдати навчилися в західних навчальних таборах і наголосив, що українці використовуватимуть обладнання так, як їм зручніше.

"Я не думаю, що це особливо чесно... І дуже важко давати коментарі, коли ти сидиш за тисячі миль від лінії фронту", - сказав він.

Хіппі тдодав, що Україна діяла мудро, утримуючи більшість своїх бригад, оснащених західним обладнанням, схованими від ворога і подалі від бою.

Зараз Україна атакує на трьох напрямках: на Донецькому, Запорізькому та Бахмутському. Проте, у середу ввечері американські офіційні особи заявили, що основний напрямок контрнаступу України нарешті розпочався в Запоріжжі, до штурму залучені тисячі чоловіків і західна зброя.

Раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що контрнаступ відбувається нелегко, адже значна територія замінована російськими окупантами. Він вказував, що прогрес на полі бою був "повільнішим, ніж хотілося б". Водночас нещодавно він заявив, що незабаром темпи прискоряться.