У ЗСУ спростували інформацію про "втрату" трьох населених пунктів у Луганській області

В мережі поширювали інформацію про те, що буцімто "Україна втратила три населені пункти в Луганській області". Такі новини виявилися фейком.

Про це заявив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в коментарі CNN.

"Ми цього не підтверджуємо. Тактична лінія там особливо не змінилася", – сказав Череватий.

Тобто він спростував заяви деяких українських ЗМІ та російських так званих "воєнкорів".

За інформацією Генштабу, на Лиманському напрямку противник веде безуспішні наступальні дії в районі південніше Діброви Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Серебрянки, Спірного і Кузьминівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

Водночас російські окупаційні війска принаймні частково втратили контроль над селом Старомайорське Великоновосілківської громади Донецької області.

Крім того, загалом українські захисники за час контрнаступу, який розпочався в кінці весни-на початку літа, взяли під контроль більше 192 квадратних кілометрів території на південному фронті.