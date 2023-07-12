Використовують особисті контакти: у ГУР попередили про нову ІПСО росіян

Від початку контрнаступу з українськими військовими масово почали зв'язуватися родичі з РФ. Це одна з російських інформаційних спецоперацій проти України, щоб емоційно тиснути на українських захисників.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у коментарі LIGA.net.

За його словами, використання особистих і родинних контактів – метод, яким активно користувались і радянські спецслужби.

Юсов пояснив, що у разі грамотного виконання, в результаті такої ІПСО хтось з українських військових може погодитись на більш ґрунтовне спілкування, яке ворог використає на свою користь.

Він зазначив, що будь-який контакт росіян із військовослужбовцями або їхніми родичами є або навмисно організованим, або щонайменше контрольованим. Це означає, що інформація, яка передається у межах цього контакту, навіть від родича, контролюється росіянами.

Представник розвідки додав, що в російській ІПСО можуть брати участь будь-хто: родичі, знайомі, одногрупники, однокласники. За його словами, є історії, коли на зв'язок виходять люди, які не бачились і не чулись десятиліттями, а тут вони з'являються з якимось особистими історіями чи пропозиціями.

Що активнішим стає контрнаступ, то інтенсивнішими будуть спроби емоційно тиснути на захисників України та українців, наголосив Юсов.

"Ми побачимо ще величезну кількість абсолютно неймовірних і огидних спроб так званої Росії реалізовувати ІПСО проти України та українців. Як на території України, так і за кордоном", - зазначив він.

У Службі безпеки України також заявили, що ворог шукає будь-які способи дестабілізувати ситуацію в Україні та стійкість українських захисників, тому що не має успіхів на полі бою.

"Спроби впливати на військовослужбовців через родичів у РФ – теж частина таких ІПСО. Це може робитися з метою збору інформації чи вербування, але найчастіше – для зниження довіри до рішень військово-політичного керівництва та загального розхитування суспільства", –пояснює СБУ у коментарі LIGA.net.

Нагадаємо, протягом минулого тижня в результаті наступу на Мелітопольському та Бердянському напрямках Збройні Сили України просунулися на понад один кілометр. Просування вперед на цих напрямках від часу початку наступу становить 8,6 кілометрів. Загалом, від початку наступу Українські війська звільнили 169 кв. км на південному напрямку.

Як повідомляла заступниця міністра оборони Ганна Маляр, ситуація на Бахмутському напрямку є напружена і різко змінюється. Контроль над певними територіями може змінюватись кілька разів за добу.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що українським захисникам вдалося перехопити стратегічну ініціативу на фронті і Сили оборони продовжують просуваються вперед і продовжують проводити наступальні дії.