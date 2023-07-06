Росія стоїть на межі громадянської війни: українська розвідка перехопила секретні дані МВС РФ

Російське суспільство розірване на дві частини. Наразі країна-агресор Росія дозріла до громадянської війни.

Про це в інтерв’ю The Times розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов

Він розповів про перехоплені воєнною розвідкою України секретні дані російського Міністерства внутрішніх справ, де відображено настрої населення РФ під час заколоту так званої ПВК "Вагнер".

За словами начальника ГУР МО України, МВС держави-агресора використовує шпигунське програмне забезпечення нового покоління, яке дозволяє відстежувати окремі нібито захищені месенджери, а також тенденції у соцмережах та регіональних ЗМІ Росії.

Відповідно до секретних даних МВС РФ, які проаналізувала українська воєнна розвідка, під час заколоту 24 та 25 червня власник "Вагнера" Євген Пригожин мав підтримку населення 17-ти із 46-ти регіонів Росії, а російський диктатор Владімір Путін ― 21-го. Зокрема, останній міг розраховувати на лояльність Москви, але не Санкт-Петербурга, а найнижча підтримка Путіна зафіксована у Дагестані.

"Ось що ми зараз бачимо: російське суспільство розірване на дві частини. Ситуація вказує саме на те, про що говорила наша служба: РФ стоїть на межі громадянської війни. Потрібна маленька внутрішня "справа", і внутрішній конфлікт посилиться", - пояснив Буданов.

На думку начальника ГУР МО України, внутрішня турбулентність в Росії та позбавлення Путіна влади може бути корисним для України. Населення РФ підтримує війну, але тільки тоді, коли дивиться її по телевізору:

"Та щойно хтось з них отримує повістку про призов, то починає шукати причини, як туди не поїхати. Самим йти на війну для них не варіант", - сказав Буданов, додавши, що ніхто в головних російських містах не хоче продовжувати війну з Україною.

Він також відзначив зниження рівня загрози на Запорізькій АЕС, яка перебуває під контролем російських окупантів.

"Ми вчиняємо певні дії в цій сфері, як публічні, так і непублічні. Я думаю, що зараз небезпека штучної техногенної катастрофи потроху спадає", ― сказав начальник ГУР МО України.

Раніше Буданов повідомляв, що після спроби збройного заколоту в РФ ФСБ отримала завдання ліквідувати його організатора, власника так званої ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.