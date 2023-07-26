В ВСУ опровергли информацию о "потере" трех населенных пунктов в Луганской области

В сети распространяли информацию о том, что якобы "Украина потеряла три населенных пункта в Луганской области". Такие новости оказались фейком.

Об этом заявил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в комментарии CNN.

"Мы этого не подтверждаем. Тактическая линия там особо не изменилась", – сказал Череватый.

То есть, он опроверг заявления некоторых украинских СМИ и российских так называемых "военкоров".

По информации Генштаба, на Лиманском направлении противник ведет безуспешные наступательные действия в районе южнее Дибровы Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Серебрянки, Спорного и Кузьминовки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

В то же время российские оккупационные войска, по крайней мере, частично потеряли контроль над селом Старомайорское Великоновоселковской громады Донецкой области.

Кроме того, всего украинские защитники за время контрнаступления, которое началось в конце весны-начале лета, взяли под контроль более 192 квадратных километров территории на южном фронте.