Результаты контрнаступления. ВСУ освободили почти 200 квадратных километров на южном фронте

Украинские защитники за время контрнаступления, которое началось в конце весны-начале лета, взяли под контроль более 192 квадратных километров территории на южном фронте.

Об этом сообщает проект Минобороны "Милитари Медиа Центр".

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отчиталась, что за прошедшую неделю (17-23 июля) на этом направлении Силы обороны освободили более 12 квадратных километров.

"Украинские войска продолжают ведение наступательной операции на нескольких участках в сторону Мелитополя и Бердянска", - подчеркивают военные.

Кроме того, на Бахмутском направлении за время наступления защитники освободили около 35 квадратных километров украинской территории.

Основные бои продолжаются в районе Клещиевки, Андреевки, Курдюмовки. За неделю украинские военные на этом направлении взяли под контроль около 4 квадратных километров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что контрнаступление идет нелегко, ведь значительная территория заминирована российскими оккупантами. Он указывал, что прогресс на поле боя был "медленнее, чем хотелось бы". В то же время накануне он заявил, что вскоре темпы ускорятся.

По оценке США Украина уже вернула 50% территории, которую Россия захватила с начала своего вторжения.