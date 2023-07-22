"Проходим рубежи заминированности". Зеленский анонсировал ускорение контрнаступления ВСУ

Контрнаступательные действия украинских военных могут стать немного более быстрыми. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время Аспенского форума безопасности.

Он отметил, что Украина планировала контрнаступательные действия весной этого года. Однако тогда это было невозможно, поскольку не хватало амуниции, соответствующих снарядов, оружия, укомплектованности и натренированности украинских бригад на новом оружии.

Также глава государства обратил внимание, что тренировочные миссии проходили за границей. Кроме того, не хватало и техники для разминирования. Тем не менее, контрнаступательные действия начались.

"Из-за того, что мы начали чуть позже, можно сказать, и это будет абсолютная правда, что времени для России, чтобы заминировать полностью нашу землю и построить несколько линий обороны, было больше, чем нужно [...] Поэтому было замедлено начало контрнаступательных действий. Мы не хотели потерять наших людей, а военные не хотели терять технику [...] На сегодняшний день мы приближаемся к моменту, когда соответствующие действия могут стать немного быстрее. Потому что проходим некоторые рубежи заминированности", – рассказал президент.

Контрнаступление ВСУ: хронология событий

Потенциальное контрнаступление Украины обсуждалось в СМИ в течение нескольких месяцев. В конце марта Алексей Резников рассказывал, что такие действия ожидаются в апреле – мае на разных направлениях.

Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что масштабное контрнаступление может начаться летом.

Наконец, 10 июня президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинские военные перешли к контрнаступательным действиям. В течение того месяца сообщалось о деоккупации девяти населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.

Зеленский говорил, что контрнаступление проходит нелегко, ведь значительная территория заминирована российскими оккупантами. Он указывал, что прогресс на поле боя был "медленнее, чем хотелось бы".

А координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби обращал внимание, что россияне в течение месяцев строили несколько линий обороны, и теперь это замедляет продвижение украинских военных.

С конца июня об освобождении населенных пунктов не информировали, однако, по данным Минобороны Украины, контрнаступление продолжается. 17 июля заместитель министра Анна Маляр отметила, что украинские военные в течение недели деоккупировали почти 18 кв. километров. В общей сложности за время контрнаступления площадь освобожденных территорий составила 210,5 кв. километров.