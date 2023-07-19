"Далеко от провала". В США оценили контрнаступление украинских военных

Контрнаступление Украины далеко от провала, но борьба впереди будет долгой и кровопролитной. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, передает Reuters.

Как отмечает агентство, США и другие союзники потратили месяцы, строя "стальную гору" оружия для Украины и обучая украинских военных, чтобы помочь им пробить российскую оборону во время контрнаступления.

Отвечая на вопрос о том, было ли контрнаступление провалом, Милли сказал:

"Это далеко не провал. Я думаю, что еще слишком рано делать такое мнение. Я думаю, что впереди еще много боев, и я буду оставаться при том, что мы сказали раньше: это будет долго, это будет тяжело, это будет кроваво".

Генерал добавил, что разные военные игры предусматривали определенный уровень продвижения Украины, но конфликт на бумаге отличался от реальности со сложными минными полями, колючей проволокой и российскими окопами.

Контрнаступление ВСУ: хронология событий

Потенциальное контрнаступление Украины обсуждалось в СМИ в течение нескольких месяцев. В конце марта Алексей Резников рассказывал, что такие действия ожидаются в апреле – мае на разных направлениях.

Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что масштабное контрнаступление может начаться летом.

Наконец, 10 июня президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинские военные перешли к контрнаступательным действиям. В течение месяца сообщалось о деоккупации девяти населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.

Зеленский говорил, что контрнаступление происходит нелегко, ведь значительная территория заминирована российскими оккупантами. Он указывал, что прогресс на поле боя был "медленнее, чем хотелось бы".

А координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби обращал внимание, что россияне в течение месяцев строили несколько линий обороны, и теперь это замедляет продвижение украинских военных.

С конца июня об освобождении населенных пунктов не информировали, однако, по данным Минобороны Украины, контрнаступление продолжается. 17 июля заместитель министра Анна Маляр отметила, что украинские военные в течение недели деоккупировали почти 18 кв. километров. В общей сложности за время контрнаступления площадь освобожденных территорий составила 210,5 кв. километров.