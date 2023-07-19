"Далекий від провалу". У США оцінили контрнаступ українських військових

Контрнаступ України далекий від провалу, але боротьба попереду буде довгою та кровопролитною. Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, передає Reuters.

Як зазначає агентство, США та інші союзники витратили місяці, будуючи "сталеву гору" зброї для України та навчаючи українських військових, щоб щоб допомогти їм пробити російську оборону під час контрнаступу.

Відповідаючи на питання про те, чи був контрнаступ провалом, Міллі сказав:

"Це далеко не провал. Я думаю, що ще занадто рано робити таку думку. Я думаю, що попереду ще багато боїв, і я залишатимуся при тому, що ми сказали раніше: це буде довго, це буде важко, це буде криваво".

Генерал додав, що різні військові ігри передбачали певний рівень просування України, але конфлікт на папері відрізнявся від реальності зі складними мінними полями, колючим дротом і російськими окопами.

Контрнаступ ЗСУ: хронологія подій

Потенційний контрнаступ України обговорювався в ЗМІ протягом кількох місяців. Наприкінці березня Олексій Резніков розповідав, що такі дії очікуються в квітні – травні на різних напрямках.

Пізніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що масштабний контрнаступ може розпочатися влітку.

Зрештою 10 червня президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українські військові перейшли до контрнаступальних дій. Протягом того місяця повідомлялося про деокупацію девʼяти населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях.

Зеленський говорив, що контрнаступ відбувається нелегко, адже значна територія замінована російськими окупантами. Він вказував, що прогрес на полі бою був "повільнішим, ніж хотілося б".

А координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі звертав увагу, що росіяни протягом місяців будували кілька ліній оборони, й тепер це уповільнює просування українських військових.

Із кінця червня про звільнення населених пунктів не інформували, однак, за даними Міноборони України, контрнаступ триває. 17 липня заступниця міністра Ганна Маляр зазначила, що українські військові протягом тижня деокупували майже 18 кв. кілометрів. Загалом за час контрнаступу площа звільнених територій склала 210,5 кв. кілометрів.