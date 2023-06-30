"Наступление — это не шоу": Залужный в интервью The Washington Post рассказал, что его раздражает и как Украине дается контрнаступление

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что наступление Сил обороны Украины продолжается согласно плану, но украинским защитникам не хватает всех типов оружия. На решение этой проблемы направлены все его месседжи партнерам и союзникам.

Delo.ua выбирает главное из интервью Залужного американской газете The Washington Post.

Запад не смог бы начать наступление, будь на месте ВСУ. Тактика стран НАТО предполагает активную работу авиации и в обороне, и в наступлении. Альянс не смог бы начать контрнаступление и добиваться успехов, если бы было такое количество истребителей и другой техники, которую сейчас могут использовать украинские защитники.

В то же время, украинским военным это удается. Поэтому Залужный резко негативно относится к упрекам к темпам продвижения украинской армии.

"Да, меня это злит. Это не шоу, которое весь мир смотрит и на которое делает ставки или что-то такое. Каждый день, каждый метр дается кровью. Без достаточной поставки эти планы вообще невозможно реализовать. Но мы выполняем план. Да, возможно, не так быстро, как хотелось бы участникам шоу, наблюдателям, но это их проблемы". Валерий Залужный Главнокомандующий Вооруженными силами

Украинские военные продвигаются каждый день. Иногда речь идет о 500 метрах, но они даются тяжкими боями. Если бы Украина получила оружие в достаточном количестве, ситуация изменилась бы кардинально. Залужный уверен, что у Запада есть ресурсы для этого.

Главы украинского войска ежедневно беспокоят одни и те же вопросы: когда Украина получит больше боеприпасов и F-16 ?

"Скажем так, количество самолетов, дежурящих у наших западных границ, вдвое превышает количество российских самолетов, разрушающих наши позиции. Почему мы не можем взять хотя бы треть оттуда и перенести сюда?" - задается вопросом Залужный.

Кроме авиации, украинские военные до сих пор считают боеприпасы, ведь каждый из них ценен. ВСУ должны выпускать по крайней мере столько же, сколько и враг, но из-за ограниченных ресурсов оккупанты запускают иногда в 10 раз больше .

Именно о передаче самолетов и боеприпасов он постоянно говорит с главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли.

Мятеж в РФ не имел никакого эффекта. Краткосрочный "беспорядок" в России не дал существенного эффекта на поле боя. "Вагнеровцы" уже покинули фронт, поэтому заметных изменений на поле боя во время мятежа не произошло.

"Мы не почувствовали, что их защита где-то ослабла или что-нибудь", — сказал Залужный.

Россия продолжает угрожать ядерной угрозой. Кроме того, что Путин продолжает блефовать, пытаясь заставить думать так, будто РФ готова нанести ядерный удар, Россия также представляет реальную угрозу через Запорожскую АЭС. Кафиры, как выяснила украинская разведка, могут взорвать станцию или ее часть.