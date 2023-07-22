"Проходимо рубежі замінованості". Зеленський анонсував пришвидшення контрнаступу ЗСУ

Контрнаступальні дії українських військових можуть стати трохи швидшими. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час Аспенського безпекового форуму.

Він зазначив, що Україна планувала контрнаступальні дії навесні цього року. Однак тоді це було неможливо, оскільки не вистачало амуніції, відповідних снарядів, зброї, укомплектованості й натренованості українських бригад на новій зброї.

Також очільник держави звернув увагу, що тренувальні місії проходили закордоном. Крім того, не вистачало й техніки для розмінування. Тим не менш, контрнаступальні дії розпочалися.

"Через те, що ми розпочали трішки пізніше, можна сказати, і це буде абсолютна правда, що часу для Росії, щоби замінувати вщент нашу землю та побудувати кілька ліній оборони, було більше, ніж потрібно [...] Тому був уповільнений початок контрнаступальних дій. Ми не хотіли втратити наших людей, а військові не хотіли втрачати техніку [...] На сьогодні ми наближаємося до моменту, коли відповідні дії можуть стати трішки швидшими. Тому що проходимо деякі рубежі замінованості", – розповів президент.

Контрнаступ ЗСУ: хронологія подій

Потенційний контрнаступ України обговорювався в ЗМІ протягом кількох місяців. Наприкінці березня Олексій Резніков розповідав, що такі дії очікуються в квітні – травні на різних напрямках.

Пізніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що масштабний контрнаступ може розпочатися влітку.

Зрештою 10 червня президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українські військові перейшли до контрнаступальних дій. Протягом того місяця повідомлялося про деокупацію девʼяти населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях.

Зеленський говорив, що контрнаступ відбувається нелегко, адже значна територія замінована російськими окупантами. Він вказував, що прогрес на полі бою був "повільнішим, ніж хотілося б".

А координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі звертав увагу, що росіяни протягом місяців будували кілька ліній оборони, й тепер це уповільнює просування українських військових.

Із кінця червня про звільнення населених пунктів не інформували, однак, за даними Міноборони України, контрнаступ триває. 17 липня заступниця міністра Ганна Маляр зазначила, що українські військові протягом тижня деокупували майже 18 кв. кілометрів. Загалом за час контрнаступу площа звільнених територій склала 210,5 кв. кілометрів.