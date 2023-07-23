Украина вернула себе 50% территории, захваченной Россией - Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина уже отвоевала половину территории, которую Россия захватила с начала своего вторжения, но сейчас столкнулся с очень тяжелой борьбой.

Об этом сообщает Reuters.

"Они уже вернули около 50% того, что сначала было конфисковано. Это еще относительно ранние дни контрнаступления. Это тяжело", - сказал Блинкен.

Он добавил, что контрнаступление не развернется в течение следующей недели или двух. Для этого нужно несколько месяцев.

Надежды, что Украина сможет быстро очистить свою территорию от войск Москвы после начала контрнаступления, не оправдались, поскольку войска Киева пытаются прорвать прочно укрепленные позиции России на юге и востоке страны.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступательные действия украинских военных могут оказаться немного быстрее, поскольку военные проходят некоторые рубежи заминированности.

Зеленский говорил, что контрнаступление проходит нелегко, ведь значительная территория заминирована российскими оккупантами. Он указывал, что прогресс на поле боя был "медленнее, чем хотелось бы".

А координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби обращал внимание, что россияне в течение месяцев строили несколько линий обороны, и теперь это замедляет продвижение украинских военных.