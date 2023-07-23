Україна повернула собі 50% території, захопленої Росією - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна вже відвоювала половину території, яку Росія захопила з початку свого вторгнення, але зараз Київ зіткнувся з дуже важкою боротьбою.

Про це повідоляє Reuters.

"Вони вже повернули близько 50% того, що спочатку було конфісковано. Це ще відносно ранні дні контрнаступу. Це важко", — сказав Блінкен.

Він додав, що контрнаступ не розгорнеться протягом наступного тижня чи двох. Для цього потрібно кілька місяців.

Надії на те, що Україна зможе швидко очистити свою територію від військ Москви після початку контрнаступу, не виправдалися, оскільки війська Києва намагаються прорвати міцно укріплені позиції Росії на півдні та сході країни.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що контрнаступальні дії українських військових можуть стати трохи швидшими, оскільки військові проходять деякі рубежі замінованості.

Зеленський говорив, що контрнаступ відбувається нелегко, адже значна територія замінована російськими окупантами. Він вказував, що прогрес на полі бою був "повільнішим, ніж хотілося б".

А координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі звертав увагу, що росіяни протягом місяців будували кілька ліній оборони, й тепер це уповільнює просування українських військових.