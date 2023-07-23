Из-за нехватки оружия и должной подготовки война с Россией может зайти в тупик - WSJ

Когда Украина начала контрнаступление, западные военные чиновники знали, что у Киева нет достаточного количества натренированных военнослужащих и всего необходимого оружия для вытеснения российских сил, но союзники надеялись, что украинское мужество и изобретательность победят.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

При этом оккупанты имели достаточно времени на подготовку и укрепили свои позиции. Минные поля, фортификационные сооружения и российская авиация в значительной степени заблокировали значительное продвижение украинских войск в их наступлении.

Западная военная доктрина утверждает, что для нападения на окопавшегося противника сила атаки должна быть по меньшей мере втрое больше численности противника и использовать хорошо скоординированную комбинацию воздушных и сухопутных сил.

Издание пишет, что контрнаступательная кампания Украины рискует зайти в тупик с потенциальной возможностью сжечь жизнь и оборудование без серьезных изменений в импульсе.

Киевским войскам не хватает массы, подготовки и ресурсов для выполнения этих предписаний.

Неспособность Киева добиться быстрого успеха и прорыва убедила многих западных военных наблюдателей в том, что украинские силы требуют дополнительной подготовки к сложным военным маневрам, более мощной противовоздушной поддержке и значительно большей бронетехнике.

Согласно сообщению WSJ, поскольку вероятность крупномасштабного прорыва украинцев в этом году уменьшается, это создает волнующую перспективу для Вашингтона и его союзников по продолжению длительной войны. Такая война потребовала бы значительной поставки современного вооружения и дополнительной подготовки, чтобы предоставить Киеву большие шансы на победу.

Издание пишет, что президент Байден намерен переизбраться осенью 2024 года, и в Вашингтоне считают, что беспокойство Белого дома по поводу влияния войны на предвыборную кампанию побуждает к большей осторожности относительно объема поддержки, которую можно предоставить Киеву.

При этом такое поведение Вашингтона резко контрастирует с его заявлениями и взглядами в Европе, где в последние месяцы все больше лидеров считают, что Украина должна победить в войне, чтобы обеспечить безопасность континента.

Однако проблема заключается в том, что военно-промышленный потенциал Европы не способен обеспечить потребности Украины. Европе не хватает достаточных ресурсов, чтобы обеспечить Украину всем необходимым. чтобы изгнать армию Москвы с оккупированных территорий. Западные дипломаты также вряд ли существенно усилят поддержку Киева, если почувствуют нежелание США.

США и другие союзники потратили месяцы, строя "стальную гору" оружия для Украины и обучая украинских военных, чтобы помочь им пробить российскую оборону во время контрнаступления. В США оценили контрнаступление украинских военных. Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли отметил, что контрнаступление Украины далеко от провала, но борьба впереди будет долгой и кровопролитной.

При этом, Россия теряет преимущество в тяжелой технике на поле боя, а баланс тяжелого вооружения на поле битвы значительно изменился за 16 месяцев войны. Согласно последним данным Кильского института Германии, союзники предоставили Украине уже 471 танк с начала войны, а еще 286 поступят позже. Также должны поступить еще 177 гаубиц. При этом Россия потеряла почти половину боеспособности своей армии и 2500 танков.