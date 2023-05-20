Военно-промышленный потенциал Европы не способен обеспечить потребности Украины

После того, как президент Украины Владимир Зеленский совершил важный тур по западным столицам, европейские правительства продемонстрировали свою готовность поддержать Украину в ее борьбе за мир. Украине была обещана значительная финансовая и военная поддержка, поскольку Зеленский четко дал понять, что контрнаступление Украины не может начаться, пока не будет обеспечено больше оружия и боеприпасов.

Однако большинство вооружений, которые на этой неделе пообещали европейские лидеры, вряд ли попадут на поле боя до начала контрнаступления, пишет Washington Post.

Издание отмечает, что ВПК Запада не может поддерживать такие темпы производства боеприпасов, как нужно Украине. Западные правительства не смогли действовать достаточно быстро, чтобы изменить свою промышленную политику, чтобы удовлетворить растущие потребности Украины в артиллерийских боеприпасах, бронетехнике и другом вооружении.

Существующие в Киеве запасы советского вооружения истощаются, как и запасы Запада, что повышает риск дефицита поставок для Украины до конца года, а это будет препятствовать способности Украины начинать дальнейшие наступательные операции, считают эти эксперты.

В западных столицах растет осознание того, что частичная помощь Украине, которая была до сих пор, может оказаться недостаточной, чтобы позволить Киеву осуществить больше локальных прорывов вдоль линии фронта, где Россия потратила месяцы на укрепление своих позиций.

Полномасштабное вторжение России в феврале 2022 года повергло в шок континент, который десятилетиями направлял свои "дивиденды мира" на экономический рост и социальные расходы, одновременно сокращая свои армии и истощая арсеналы.

Представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что альянс продолжает работать над быстрым устранением недостатков в запасах боеприпасов и укреплением трансатлантической промышленной базы.

"Несколько союзников, включая Соединенные Штаты, Великобританию, Норвегию и Францию, уже подписали крупные контракты с оборонной промышленностью, что позволяет им инвестировать в увеличение производственных мощностей", — сказала Лунгеску. В НАТО отказались предоставить дополнительные подробности по контрактам.

Издание отмечает, что Европа потратила 13 месяцев до того, как начать наращивать промышленность. WР отмечает, что союзники не видят такой промышленной деятельности, которая дала бы Украине то, что ей нужно для масштабной борьбы.

Генсек НАТО отметил, что ВСУ используют от 4000 до 7000 артиллерийских снарядов каждый день. В то же время расходы России составляют около 20000 снарядов.

В марте страны ЕС согласовали ускоренную поставку и закупку артснарядов, чтобы помочь Украине. Так что по этой инициативе должны поступить боеприпасы на 2 млрд евро. На встрече в Брюсселе политики согласовали предоставление Украине 1 млн снарядов в течение следующих 12 месяцев.