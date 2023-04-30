Чехия ищет способы увеличить поставки боеприпасов в Украину

Чехия вместе с другими союзниками будет искать возможность увеличить поставки боеприпасов в Украину. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел после поездки в Украину, где глава страны ЕС, в частности, посетил Днепр и Киев - сообщили Cesce Noviny.

По словам президента Чехии, Украине критически не хватает боеприпасов, необходимых для контрнаступления против России и возобновления контроля над своей территорией.

“Конечно технологии тоже в дефиците, но критическая нехватка боеприпасов не только ограничивает способность Украины эффективно защищаться, но и в определенной степени ограничивает ее способность вести успешное контрнаступление. И если они хотят возобновить контроль над оккупированной территорией, которую Россия агрессивно удерживает уже больше года, то другого пути кроме контрнаступления нет”, - заявил Петр Павел.

Президент Чехии добавил, что союзники поставляют Украине очень эффективную технику, например, современные танки, но с абсолютно минимальным количеством боеприпасов. Украинцы могут разместить технику всего на несколько дней, а потом ее нужно забрать.

“Мы будем продолжать искать способы не только увеличить поставки боеприпасов из наших источников, но и будем творчески искать пути в сотрудничестве с нашими союзниками, возможно, другими странами, чтобы получить то, что им нужно, Украине за короткий период. время", - заявил президент Чехии.

По словам главы государства, необходимые боеприпасы часто уже не производятся в Чехии, но есть в некоторых других странах, традиционно покупавших советскую технику.

Напомним, 28 апреля президент Чехии Петр Павел и лидер Словакии Зузана Чапутова прибыли в Украину с рабочим визитом.

В ходе поездки президент Чешской Республики Петр Павел высказался в поддержку членства Украины в ЕС и НАТО и подчеркнул, что Украина и Чехия подготовили шесть проектов по совместному производству оружия и боеприпасов. По его словам, Чехия готова предоставить поддержку и сотрудничество в сфере энергетики, транспортной инфраструктуры и жилищного хозяйства. В целях углубления сотрудничества и облегчения реализации проектов двустороннего взаимодействия Чехия планирует открыть Генеральное консульство в Днепре.