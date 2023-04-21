Впервые Чехия полностью отказалась от российского газа

Впервые в современной истории Чехия отказалась от поставок российского газа. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикелла - говорится на сайте профильного ведомства.

В первом квартале 2023 года Чехия смогла избавиться от зависимости от импорта газа из России. Из общего объема 1,71 млрд. кубометров импортируемого газа 100 процентов прошло через Германию. В течение этого периода газ не поступал через Словакию, это единственное направление, по которому возможны трубопроводные поставки голубого топлива из России в Чехию. Газ, поступающий через Германию, – это сжиженный газ из Бельгии, Нидерландов и газ из Норвегии.

"Впервые в современной истории Чехии мы полностью обошлись без поставок газа из России в течение первого квартала года. Это большой успех. Я не знаю другой страны, которая за год могла бы избавиться от почти 100% зависимости от импорта газа из России. Мы все способствовали этому, потому что сокращение потребления сыграло решающую роль", – объясняет министр промышленности и торговли Йозеф Сикелла.

Министр добавляет, что нужно ответственно подходить к подготовке к следующей зиме.

Запасы газа в Чехии составляют 1,668 млрд куб. По состоянию на 20 апреля это самый лучший показатель с 2015 года.

Главную роль сыграло сокращение потребления газа – на 13,6% по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год.

При этом среднесуточная температура в этот период была на 0,2 градуса ниже, чем в 2022 году и на 0,7 градуса ниже, чем в среднем за последние три года.

Отметим, по данным организации Gas Infrastructure Europe, к началу апреля газовые хранилища стран Евросоюза были заполнены более чем на 55%.

В организации подчеркивают, что таких апрельских результатов не было как минимум на протяжении 11 лет.

Такой уровень запасов на 20% превышает средний показатель за последние 5 лет.

Напомним, министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис заявил, что страны Балтии будут искать решение, как остановить импорт сжиженного нефтяного газа из России в страны Балтии, который в прошлом году увеличился вдвое.

В марте в Европейском Союзе заявили, что планируют дать странам-членам возможность запретить России поставлять сжиженный природный газ без введения новых энергетических санкций.

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