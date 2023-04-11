В Европе обеспокоены поставками газа на следующую зиму

На Европейском рынке природного газа наблюдаются признаки длительного беспокойства по поводу поставок топлива на следующую зиму. Беспокойство по поводу второй европейской зимы без нормальных потоков от бывшего главного поставщика - России, еще не исчезли.

Большие запасы и приглушенный спрос пока сдерживают быстрые цены, но трейдеры внимательно наблюдают возможность большего использования топлива в электроэнергетике и промышленном секторе, сообщает Вloomberg.

Ожидается, что температура в регионе повысится в ближайшие дни и производство электроэнергии из возобновляемых источников наберет обороты. Хотя эти факторы могут еще больше снизить спрос на газ, производство атомной электростанции во Франции остается неопределенным на фоне длительного технического обслуживания и сбоев, связанных с забастовками.

Отмечается, что потребление топлива в европейских странах остается ниже среднего показателя за последние пять лет, даже с учетом умеренной погоды. Это повышает перспективы того, что Европа восстановит запасы топлива задолго до следующего отопительного сезона.

"Если спрос останется таким же низким, как в последнее время, а импорт сжиженного природного газа будет продолжаться на нынешнем уровне, запасы достигнут 100% уровня заполнения до конца августа", - сообщает издание.

После введения Евросоюзом санкций против РФ и отказа от российских энергоносителей лидером на европейском рынке стала Норвегия. Сейчас она является крупнейшим поставщиком природного газа на континенте, а в прошлом году доходы страны от энергетики подскочили на 100 миллиардов долларов.