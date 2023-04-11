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У Європі занепокоєні поставками газу на наступну зиму
На Європейському ринку природного газу спостерігаються ознаки тривалого занепокоєння з приводу поставок палива на наступну зиму. Занепокоєння щодо другої європейської зими без нормальних потоків від колишнього головного постачальника - Росії, ще не зникли.
Великі запаси та приглушений попит поки що стримують швидкі ціни, але трейдери уважно спостерігають за можливістю більшого використання палива в електроенергетиці та промисловому секторі, повідомляє Вloomberg.
Очікується, що температура в регіоні підвищиться найближчими днями і виробництво електроенергії з відновлюваних джерел набере обертів. Хоча ці фактори можуть ще більше знизити попит на газ, виробництво атомної електростанції у Франції залишається невизначеним на тлі тривалого технічного обслуговування та збоїв, пов’язаних із страйками.
Зазначається, що споживання палива в європейських країнах залишається нижчим за середній показник за останні п'ять років, навіть з урахуванням помірної погоди. Це підвищує перспективи того, що Європа відновить свої запаси палива задовго до наступного опалювального сезону.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Якщо попит залишиться таким же низьким, як останнім часом, а імпорт скрапленого природного газу продовжуватиметься на нинішньому рівні, запаси досягнуть 100% рівня заповнення до кінця серпня", — повідомляє видання.
Після введення Євросоюзом санкцій проти РФ та відмови від російських енергоносіїв, лідером на європейському ринку стала Норвегія. Зараз вона є найбільшим постачальником природного газу на континенті, а минулого року прибутки країни від енергетики підскочили на 100 мільярдів доларів.