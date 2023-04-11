У Європі занепокоєні поставками газу на наступну зиму

На Європейському ринку природного газу спостерігаються ознаки тривалого занепокоєння з приводу поставок палива на наступну зиму. Занепокоєння щодо другої європейської зими без нормальних потоків від колишнього головного постачальника - Росії, ще не зникли.

Великі запаси та приглушений попит поки що стримують швидкі ціни, але трейдери уважно спостерігають за можливістю більшого використання палива в електроенергетиці та промисловому секторі, повідомляє Вloomberg.

Очікується, що температура в регіоні підвищиться найближчими днями і виробництво електроенергії з відновлюваних джерел набере обертів. Хоча ці фактори можуть ще більше знизити попит на газ, виробництво атомної електростанції у Франції залишається невизначеним на тлі тривалого технічного обслуговування та збоїв, пов’язаних із страйками.

Зазначається, що споживання палива в європейських країнах залишається нижчим за середній показник за останні п'ять років, навіть з урахуванням помірної погоди. Це підвищує перспективи того, що Європа відновить свої запаси палива задовго до наступного опалювального сезону.

"Якщо попит залишиться таким же низьким, як останнім часом, а імпорт скрапленого природного газу продовжуватиметься на нинішньому рівні, запаси досягнуть 100% рівня заповнення до кінця серпня", — повідомляє видання.

Після введення Євросоюзом санкцій проти РФ та відмови від російських енергоносіїв, лідером на європейському ринку стала Норвегія. Зараз вона є найбільшим постачальником природного газу на континенті, а минулого року прибутки країни від енергетики підскочили на 100 мільярдів доларів.