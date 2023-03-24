Ціни на газ в Європі опустились нижче позначки нижче 470 доларів за тисячу кубометрів

Ціни на природний газ на нідерландському хабі TTF в п'ятницю 24 березня опустились позначки 470 доларів за тисячу кубічних метрів. Про це свідчать данні біржі ICE Futures.

О 12:36 котирування газу на біржі досягли позначки 41,8 євро за МВт, що співвідносно ціні 469 доларів за тисячу кубічних метрів. Пізніше ціни котирування підросли й о 12:41 вони досягли позначки 41,9 євро за МВт або 470 доларів за тисячу кубічних метрів.

Ціна на газ досягла мінімальних з липня 2021 року значень в 39,325 євро за МВт(441 долар за тисячу кубометрів) в понеділок 20 березня. Загалом від початку тижня ціна трималась в коридорі 440-490 доларів за тисячу кубічних метрів.

За даними Асоціації операторів газосховищ ЄС Gas Infrastructure Europe (GIE) заповненість газосховищ в країнах Євросоюзу наразі перевищує 55%, при цьому запаси продовжують рости.

Ціни на газ знижуються на фоні потепління та стабільності постачання. Разом з тим, за данними Bloomberg промисловість в ЄС наразі нарощує споживання газу. Видання що з відновленням промислового споживання газу, та відсутністю поставок трубопровідного газу з Росії, ціни на блакитне паливо в ЄС знову можуть перевищити тисячу доларів за тисячу кубічних метрів.

Нагадаємо, що у квітні ЄС планує провести перший тендер на спільну закупівлю газу. На цьому тендері планується закупити 24 млрд куб. м газу, що є невеликим об'ємом в порівнянні з сукупним імпортом 321 млрд куб. м. Однак майданчик для спільних закупівель все ще тестується тож не виключено, що в майбутньому ЄС може провести ще кілька тендерів.

Експерти вважають, що механізм спільних закупівель може допоможе попередити можливі зловживання з боку окремих постачальників газу, та знизити ціну на газ до рівня квітня 2021 року, тобто до 350 доларів за тисячу кубічних метрів.