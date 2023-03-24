Цены на газ в Европе опустились ниже отметки ниже 470 долларов за тысячу кубометров

Цены на природный газ на нидерландском хабе TTF в пятницу 24 марта опустились отметки в 470 долларов за тысячу кубических метров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

В 12:36 котировки газа на бирже достигли отметки 41,8 евро за МВт, что соответственно цене 469 долларов за тысячу кубических метров. Позже цены котировки выросли и в 12:41 они достигли отметки 41,9 евро за МВт или 470 долларов за тысячу кубических метров.

Цена на газ достигла минимальных с июля 2021 значений в 39,325 евро за МВт (441 доллар за тысячу кубометров) в понедельник 20 марта. В общей сложности с начала недели цена держалась в коридоре 440-490 долларов за тысячу кубических метров.

По данным Ассоциации операторов газохранилищ ЕС Gas Infrastructure Europe (GIE), заполненность газохранилищ в странах Евросоюза сейчас превышает 55%, при этом запасы продолжают расти.

Цены на газ снижаются на фоне потепления и стабильности снабжения. Вместе с тем, по данным Bloomberg, промышленность в ЕС сейчас наращивает потребление газа. Издание, связанное с восстановлением промышленного потребления газа, и отсутствием поставок трубопроводного газа из России, цены на голубое топливо в ЕС снова могут превысить тысячу долларов за тысячу кубических метров.

Напомним, что в апреле ЕС планирует провести первый тендер на совместную закупку газа. На этом тендере планируется закупить 24 млрд. куб. м газа, являющегося небольшим объемом по сравнению с совокупным импортом 321 млрд куб. м. Однако площадка для совместных закупок все еще тестируется, поэтому не исключено, что в будущем ЕС может провести еще несколько тендеров.

Эксперты считают, что механизм совместных закупок может помочь предупредить возможные злоупотребления со стороны отдельных поставщиков газа и снизить цену на газ до уровня апреля 2021 года, то есть до 350 долларов за тысячу кубических метров.