Норвегия стала главным поставщиком газа в Европе

После введения Евросоюзом санкций против РФ и отказа от российских энергоносителей лидером на европейском рынке стала Норвегия. Сейчас она является крупнейшим поставщиком природного газа на континенте, а в прошлом году доходы страны от энергетики подскочили на 100 миллиардов долларов.

Норвежская компания Petoro контролирует три десятка крупнейших месторождений нефти и природного газа в Европе, сообщает "The New York Times".

Добыча природного газа Норвегией сыграла немаловажную роль в помощи Европе отапливать свои дома и производить электроэнергию с начала российской войны в Украине.

Поскольку в прошлом году Россия сократила экспорт природного газа, Норвегия его увеличила и теперь она является главным поставщиком топлива в Европе. Норвегия также поставляет большее количество нефти своим соседям, заменяя попавшую под эмбарго российскую нефть.

"Война и вся энергетическая ситуация показали, что норвежская энергетика очень важна для Европы. Мы всегда были важны, но мы этого не осознавали", - сказала Кристин Фейерсков Крагсет, исполнительный директор государственной компании Petoro.

В Норвегии энергетика составляет около трети экономического производства. Сросший из-за войны в Украине спрос на ресурсы принес стране примерно 100 миллиардов долларов доходов.

Многие в Норвегии негативно отнеслись к такой зависимости от ископаемого топлива из-за экологии, но важность поставок энергии породила консенсус, что страна должна продолжать, по крайней мере, в течение нескольких лет, добывать значительные объемы нефти.

Норвегия не является членом Европейского Союза, но внимательно прислушивается к своим соседям. После начала войны Брюссель и европейские страны, особенно Германия, в значительной степени зависевшие от российского газа, обратились за помощью в Осло.

"Вклад Норвегии в Европу заключался в сохранении экспорта газа и его увеличении", - сказал в интервью Йонас Гар Сторе, премьер-министр Норвегии.

Добыча нефти и газа, а также большие объемы гидроэнергии не защитили норвежцев от стремительного роста стоимости электроэнергии, который отразился на большинстве европейцев в прошлом году, поскольку их рынки тесно связаны с рынками соседей.

Напомним, Норвегия ввела новые санкции против Российской Федерации, отражающие десятый пакет санкций ЕС, принятый странами блока 25 февраля 2023 года.