Цены на газ в Европе приблизились к отметке 450 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ на нидерландском хабе TTF впервые с июля 2021 приблизились к отметке 450 долларов за тысячу кубических метров. Об этом свидетельствуют данные на бирже ICE Futures.

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Так утром 9 марта в 9:57 котировки достигли отметки в 40,5 евро за мегаватт, что соответствует цене в 452 доллара за тысячу кубических метров. По состоянию на 10:49 котировки достигли 40,73 евро за МВт, что соответствует значению 455 долларов за тысячу кубических метров.

Напомним, чтобы стабилизировать цены на газ и обезопасить рынок от злоупотреблений отдельных поставщиков в Европейском союзе решили совместно закупать голубое топливо. Первый подобный тендер планируют провести в апреле.

Напомним также, цены на газ в Европе стремительно росли с лета 2021 года по середину лета 2022 года. Готовясь к полномасштабной войне в Украине, Кремль в 2021 году из-за своей компании "Газпром" планомерно снижал запасы газа в подконтрольных ему европейских газохранилищах, а также ограничивал транзит газа через украинскую газотранспортную систему. Таким образом, российские власти пытались удержать страны Европейского союза от поддержки Украины в войне.

Однако летом 2022 г. странам ЕС удалось диверсифицировать поставки газа. Уже во второй половине лета главными поставщиками газа в ЕС стали США и Норвегия. Доля россиян на европейском рынке снизилась с 40% до 9%. По прогнозам экспертов, в 2023 году российский газовый монополист "Газпром" будет вынужден переориентироваться на внутренний российский рынок, а также существенно сократит добычу.