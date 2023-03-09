Ціни на газ в Європі наблизились до позначки 450 доларів за тисячу кубометрів

Ціни на газ на нідерландському хабі TTF вперше з липня 2021 року наблизились до позначки 450 доларів за тисячу кубічних метрів. Про це свідчать данні на біржі ICE Futures.

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Так вранці 9 березня о 9:57 котирування досягли позначки 40,5 євро за мегават, що відповідає ціні в 452 долари за тисячу кубічних метрів. Станом на 10:49 котирування досягли значення 40,73 євро за МВт, що відповідає значенню 455 доларів за тисячу кубічних метрів.

Нагадаємо, для того, щоб стабілізувати ціни на газ та убезпечити ринок від зловживань окремих постачальників в Європейському союзі вирішили спільно закуповувати блакитне паливо. Перший такий тендер планують провести у квітні.

Нагадаємо також, ціни на газ в Європі стрімко зростали з літа 2021 року по середину літа 2022. Готуючись до повномасштабної війни в Україні Кремль у 2021 році через свою компанію "Газпром" планомірно знижував запаси газу в підконтрольних йому європейських газосховищах, а також обмежував транзит газу через українську газотранспортну систему. Таким чином російська влада намагалася утримати країни Європейського союзу від підтримки України у війні.

Однак влітку 2022 року країнам ЄС вдалося диверсифікувати поставки газу. Вже в другій половині літа головними постачальниками газу в ЄС стали США та Норвегія. Частка росіян на європейському ринку знизилась з 40% до 9%. За прогнозами експертів у 2023 році російський газовий монополіст "Газпром" буде змушений переорієнтуватися на внутрішній російський ринок, а також суттєво скоротить видобуток.