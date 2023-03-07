ЄС планує провести перший тендер з колективної закупівлі газу в квітні

Європейський союз планує провести перший тендер для колективної закупівлі газу для всіх країн блоку у квітні. Про це пише Bloomberg.

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"За початковими оцінками, загальний попит 27 країн блоку та трьох сусідніх країн становитиме 24 мільярди кубометрів протягом наступних трьох років, за словами віце-президента Європейської комісії Мароша Шефковича. Після оголошення тендеру у квітні ЄС очікує, що перші контракти з постачальниками зі США, країн Близького Східу та Африки будуть підписані приблизно у червні", - пише видання.

Bloomberg зазначає, що спільні закупівлі газу — це новий інструмент, який блок застосував, щоб обмежити стрибок цін на енергоносії, спричинений припиненням постачання з Росії після її вторгнення до України. Попри те, що ціни на газ і електроенергію зараз становлять лише невелику частину їхніх серпневих рекордів, вони підвищують споживчу інфляцію і знижують конкурентоспроможність місцевих компаній порівняно з конкурентами в США та Китаї.

"Нам явно потрібно переламати економічну ситуацію в Європі. Я вважаю, що ми створюємо нову систему, яка посилить конкуренцію, залучить нових постачальників та знизить ціни на енергоносії. Відколи ми розпочали цей захід, міжнародні постачальники виявили величезний інтерес", - сказав Шефкович виданню.

Минулого року ЄС ввів низку правил, щоб гарантувати, що безпрецедентні стрибки цін не повторяться, включаючи вимогу щодо обов'язкового об'єднання попиту на газ для 15% поповнення резервів. Це становитиме близько 13,5 млрд метричних тонн, що становить невелику частину від 338 млрд кубометрів, імпортованих ЄС у 2021 році.

Шефкович сказав, що він помітив інтерес до спільних закупівель з боку споживачів промислового газу в таких секторах, як сталеливарна, алюмінієва, керамічна, скляна та автомобільна.

ЄС відкриє реєстрацію на енергетичній платформі для компаній, зацікавлених у купівлі газу, 15 березня, а за кілька днів оголосить центральних покупців та агентів. Центральні покупці агрегуватимуть попит, шукатимуть найкращу пропозицію від постачальників і укладатимуть контракти з кінцевими споживачами. Агенти допомагатимуть у посередництві в угодах між постачальниками та кінцевими споживачами, а також пропонуватимуть допоміжні послуги, такі як транспорт.

"У квітні ми плануємо відкрити вікно платформи, де компанії офіційно представлять, скільки газу вони хочуть купити в рамках першого тендеру. Головна перевага полягає в тому, що ми відкриваємо великий ринок для малих і середніх компаній, які в іншому випадку не змогли б купити частину вантажу ЗПГ або зв'язатися з великою енергетичною компанією", - сказав Шефкович.

За його словами, є пропозиції понад 50 компаній з усього світу, що зацікавлені у співпраці з Європою через енергетичну платформу. Після першого тендеру ЄС регулярно організовуватиме додаткові спільні закупівлі, щоб забезпечити достатню кількість газу в блоці. У той час як європейські сховища все ще заповнені приблизно на 61%, переважно завдяки м'якій зимі, акцент вже зміщується на поповнення запасів перед наступним опалювальним сезоном.

Нагадаємо, перед початком вторгнення в Україну росіяни спровокували в Європі енергетичну кризу внаслідок якої ціни на газ кілька разів побили історичні рекорди. Кремль розраховував, що контролюючи поставки такого важливого ресурсу як газ він зможе впливати на добробут населення країн ЄС, а значить і на їх владу, котра на відміну від нього залежна від електорату. Однак попри сподівання диктатора лідери ЄС підтримали Україну в фінансовому та військовому плані, а також ввели санкції проти Росії у відповідь на вторгнення. Газовий шантаж росіян тривав усе літо, але до початку опалювального сезону Європі вдалося диверсифікувати поставки газу, а газопроводи “Північний потік-1” та “Північний потік-2”, котрі символізували владу Кремля над європейською енергетикою були підірвані.