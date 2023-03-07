ЕС планирует провести первый тендер по коллективной закупке газа в апреле

Европейский союз планирует провести первый тендер по коллективной закупке газа для всех стран блока в апреле. Об этом пишет Bloomberg.

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"По начальным оценкам, общий спрос 27 стран блока и трех соседних стран будет составлять 24 миллиарда кубометров в течение следующих трех лет, по словам вице-президента Европейской комиссии Мароша Шефковича. После оглашения тендера в апреле ЕС ожидает, что первые контракты с поставщиками из США, стран Ближнего Востока и Африки будут подписаны примерно в июне", – пишет издание.

Bloomberg отмечает, что совместная закупка газа — это новый инструмент, который блок применил, чтобы ограничить скачок цен на энергоносители, вызванный прекращением поставок из России после ее вторжения в Украину. Несмотря на то, что цены на газ и электроэнергию сейчас составляют лишь небольшую часть августовских рекордов, они повышают потребительскую инфляцию и снижают конкурентоспособность местных компаний по сравнению с конкурентами в США и Китае.

"Нам явно нужно переломить экономическую ситуацию в Европе. Я считаю, что мы создаем новую систему, которая усилит конкуренцию, привлечет новых поставщиков и снизит цены на энергоносители. С тех пор, как мы начали это мероприятие, международные поставщики проявили огромный интерес", - сказал Шефкович изданию.

В прошлом году ЕС ввел ряд правил, чтобы гарантировать, что беспрецедентные скачки цен не повторятся, включая требование об обязательном объединении спроса на газ для 15% пополнения резервов. Это составит около 13,5 млрд. метрических тонн, что составляет небольшую часть от 338 млрд. кубометров, импортированных ЕС в 2021 году.

Шефкович сказал, что он заметил интерес к совместным закупкам со стороны потребителей промышленного газа в таких секторах, как сталелитейная, алюминиевая, керамическая, стеклянная и автомобильная.

ЕС откроет регистрацию на энергетической платформе для компаний, заинтересованных в покупке газа, 15 марта, а через несколько дней объявит центральных покупателей и агентов. Центральные покупатели будут агрегировать спрос, искать лучшее предложение от поставщиков и заключать контракты с конечными потребителями. Агенты будут помогать посредничать в соглашениях между поставщиками и конечными потребителями, а также будут предлагать вспомогательные услуги, такие как транспорт.

"В апреле мы планируем открыть окно платформы, где компании официально представят, сколько газа они хотят купить в рамках первого тендера. Главное преимущество заключается в том, что мы открываем большой рынок для малых и средних компаний, которые в противном случае не смогли бы купить часть. груза СПГ или связаться с крупной энергетической компанией", — сказал Шефкович.

По его словам, есть предложения более 50 компаний по всему миру, которые заинтересованы в сотрудничестве с Европой через энергетическую платформу. После первого тендера ЕС будет регулярно организовывать дополнительные совместные закупки, чтобы обеспечить достаточное количество газа в блоке. В то время как европейские хранилища все еще заполнены примерно на 61%, преимущественно благодаря мягкой зиме, упор уже смещается на пополнение запасов перед следующим отопительным сезоном.

Напомним, перед началом вторжения в Украину россияне спровоцировали в Европе энергетический кризис в результате которого цены на газ несколько раз побили исторические рекорды. Кремль рассчитывал, что контролируя поставки такого важного ресурса, как газ, он сможет влиять на благосостояние населения стран ЕС, а значит и на их власть, которая в отличие от него зависима от электората. Однако, несмотря на надежду диктатора, лидеры ЕС поддержали Украину в финансовом и военном плане, а также ввели санкции против России в ответ на вторжение. Газовый шантаж россиян длился все лето, но к началу отопительного сезона Европе удалось диверсифицировать поставки газа, а газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2", символизировавшие власть Кремля над европейской энергетикой, были взорваны .